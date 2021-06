Itt van a magyar munkahelyek rangsora: 2021-ben ezek a legvonzóbb cégek a fiatalok körében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Zyntern.com 2021-es kutatása szerint a fiatal munkavállalók szemében a legvonzóbb munkáltatók idén az Audi, a Telekom, a Bosch, az OTP és a MOL. Az is kiderült, iparáganként melyik cégek végeztek az élvonalban. Agrár területen például a KITE vitte a pálmát, de a gyógyszergyártók és kereskedelmi cégek népszerűsége is nagyot ugrott a korábbi évekhez képest. A munkaadók típusát illetően a válaszadók 54 százaléka multinál dolgozna, de 43 százalék saját vállalkozás indításán is gondolkozik. A pontos listából most kiderül melyik cégek a legnépszerűbbek a közgazdászok és melyek a mérnökök számára.

A pozitív munkáltatói márka kialakítása minden cég számára kiemelten fontos, ugyanis rengeteg előnnyel jár. Nemcsak, hogy könnyebben találnak jobb minőségű jelölteket betöltetlen állásaikra, de sok marketing költséget is megspórolnak a szájhagyomány útján terjedő pozitív véleményekkel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kutatásról A Zyntern.com állásportál idén negyedik alkalommal végzett országos kutatást, melynek fókuszában a fiatalok munkaerőpiaci preferenciáinak vizsgálata állt. A kutatás 2021 áprilisában zárult és több, mint 4 ezer fiatal töltötte ki a több mint 30 kérdéses kérdőívet. A kutatás kérdései többek közt kitértek a fiatalok munkahelyválasztási tényezőire, hosszú távú terveire, pályakezdő fizetési igényükre és a legvonzóbb munkaadókra is. Bár a Randstad minden évben díjazza a legnépszerűbb munkáltatókat, ezek a kutatások a 18-64 éves korosztályra vonatkoznak. Az állásportál ezzel szemben a pályakezdők (16-28 éves korosztály) preferenciáit állítja a középpontba, így kiderül melyik cégek hódítanak a fiatalok körében. A kutatásból azt is megtudhatjuk, melyek az elsődleges munkahelyválasztási szempontok a Z generáció számára. Legfontosabb kritériumnak idén a pozitív munkahelyi légkör, a nyitott, támogató vezetők és a cégen belüli előrelépési lehetőségek bizonyultak. Vajon melyik cégeket azonosítják ezen jellemzőkkel a megkérdezettek? A kitöltők azokat a munkahelyeket, ahol szívesen dolgoznának, szabadszavas formában, maximum 5 cég említésével adták meg. A legvonzóbb munkaadókra adott válaszokat a kutatók tanulmányi terület és szakmai háttér alapján vizsgálták. A nyertesek A legnépszerűbb cégek a 2020-as évhez képest nem sokat változtak. Bár a tavalyi első helyezett Google idén lekerült a dobogóról, helyét pedig az Audi vette át, a Bosch és a Telekom megőrizte előkelő pozícióját. 2021-ben épphogy lecsúszott a dobogóról az OTP Bank, őt követte a MOL, majd a Google. Az első tízben helyett kapott még a Morgan Stanley, a Vodafone, a Mercedes és a Richter Gedeon. A top10-es listán szereplő vállalatok legalább 8 szakterületen említésre kerültek a kérdőív kitöltőinek válaszaiban, az Audi és a Telekom pedig az összes területen feltűnt. A top 30-ban kereskedelmi láncok, big4-ok, FMCG-k, globális technológiai vállalatok és a Külügyminisztérium is helyet kapott. A sorrendben 11-ik helyen végzett a saját vállalkozás indítása, mint lehetőség, ami alátámasztja azokat a kutatási eredményeket, miszerint a Z generációban pezseg a vállalkozási kedv. Érdekesség, hogy a fiatalok körében más cégek végeztek előkelő helyen, mint a Randstad összlakosságot vizsgáló 2021-es kutatásában. Az Audi, a Bosch és a MOL, a pályakezdők szemében élen járnak, míg a Randstad top listájában nem szerepelnek. A Telekom azonban nemcsak a fiatalok listáján végzett második helyen, de a Randstad Telekommunikációs különdíját is bezsebelte. Középiskolások és szakképzésben tanulók

A középiskolásoknál egyértelműen idén a Bosch vitte a pálmát, őt követte a Spar, a Lidl, a Penny és a Tesco. A top 10-ben pedig helyett kapott még az Audi, a Mercedes, a Samsung és az OTP is. Szakképzésben tanulóknál az autóipari munkaadók (Audi, Mercedes) alapvetően a legvonzóbbak, de a top 10-es listában néhány olyan globális technológiai márka is helyet kapott, mint a Google vagy a Telekom. Nagy százalékuk saját vállalkozás indításán gondolkodik, de a banki szféra és a vendéglátás területe is népszerűek voltak a körükben. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A legvonzóbb munkaadók listáját áttekintve egyértelműen látható, hogy számos vállalat a legkülönbözőbb szakterületeket átívelően népszerű a fiatalok körében. Ami közös ezen népszerű munkaadókban, hogy ismert és tudatosan épített munkáltatói márkájuk, és aktív campus kommunikációs jelenlétük van, illetve sok esetben kiépült felsőoktatási kapcsolatokkal rendelkezne. Legfontosabb munkahelyválasztási preferenciák Az összes kitöltő válaszainak összesítése alapján a pozitív munkahelyi légkör a legfontosabb szempont a fiataloknak, ha munkahely választásról vagy elköteleződésről van szó. A nyitott, támogató vezető mellett a cégen belüli előrelépési lehetőségek, a gyakornokokhoz való támogató hozzáállás és a munkahelyi infrastruktúra tartozott az elsődleges preferenciák közé. A kutatásból az is kiderül, hogy a fiatalok a felelősségteljes, önálló munkavégzést, valamint a kreatív kibontakozást részesítik előnybe az egyértelmű, nem nagy felelősséggel járó feladatokkal szemben. Valamint azt is érdemes megemlíteni, hogy a 16-19 éves korosztály az átlagnál jóval fontosabb szempontnak tartja a vállalat környezetvédelmi törekvéseit és CSR tevékenységét. A 20-23 éves korosztálynak átlagon felül fontos a támogató vezető. A 27 évnél idősebbeknek a fizetés mértéke, valamint az innovációra, kreativitásra való lehetőség végzett a listán előkelő helyen. Érdekesség továbbá, hogy míg a 2020-as és 2019-es kutatásban a rugalmas munkavégzés és a valódi szakmai feladatok iránti igény dobogós helyen végzett a preferencia sorrendben, az idei eredmények alapján ezek hátrébb sorolódnak.

