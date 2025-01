Új vírus ütötte fel a fejét, ki is száradhatnak a betegek: ha ilyen tüneteket észlelsz, azonnal fordulj orvoshoz

A dél-kaliforniai erdőtüzek elől menekülők újabb megpróbáltatással néznek szembe: egy pasadenai evakuációs központban norovírus-fertőzés ütötte fel a fejét. A helyi egészségügyi hatóságok és a Vöröskereszt együttműködve igyekeznek megfékezni a járvány terjedését, miközben a menekültek biztonságát és ellátását is biztosítaniuk kell - írja a CNN.

A pasadenai közegészségügyi hivatal pénteken megerősítette, hogy a helyi evakuációs menedékhelyen 28 ember mutatott akut gyomor-bélrendszeri tüneteket, közülük háromnál igazolták a norovírus jelenlétét. A rendkívül termékeny kórokozó gyomorgörcsöket, hányást és hasmenést okoz, ami súlyos esetben kiszáradáshoz vezethet.

Az Amerikai Vöröskereszt, amely a Pasadena Convention Centerben lévő menedékhelyet üzemelteti, hangsúlyozta elkötelezettségét a lakók biztonsága iránt. Stephanie Fox, a szervezet országos médiakapcsolatokért felelős vezetője kijelentette: "A gondjainkra bízott lakosok egészsége és jóléte elsődleges prioritás."

A helyszínen egészségügyi dolgozók állnak rendelkezésre az azonnali ellátáshoz. A Kaiser Permanente és az AltaMed Health Services is biztosít orvosi szolgáltatásokat az evakuációs központban. A pasadenai közegészségügyi hivatal rámutatott, hogy a betegségek terjedése sajnos gyakori jelenség a zsúfolt közösségi terekben, beleértve a menedékhelyeket is. Idén a norovírus-fertőzések száma az átlagosnál magasabb volt a közösségben.

Országos szinten is aggasztó a helyzet. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) adatai szerint augusztus és december közepe között közel 500 járványkitörést jelentettek, ami harmadával több, mint az előző szezon azonos időszakában.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Vöröskereszt szigorú óvintézkedéseket vezetett be a fertőzés terjedésének megakadályozására. A megbetegedett lakókat elkülönítik, kézfertőtlenítőket helyeztek ki, és az ételeket kezelő önkénteseknek kötelező kesztyűt viselniük. A pasadenai egészségügyi hivatal további intézkedéseket is bevezetett, többek között kézmosó állomásokat létesítettek, és gyakrabban tisztítják a mosdókat. "Az [egészségügyi osztály] csapata továbbra is találkozik a helyszíni egészségügyi szolgáltató partnerekkel, és figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy megakadályozza a további terjedést" - közölte a hivatal.