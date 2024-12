Itt lehet az orvosi áttörés: semmi perc alatt kiszűri a mesterséges intelligencia a lappangó, agresszív népbetegséget?

Két londoni kórház olyan mesterséges intelligenciát tesztel, amely az EKG-eredmények alapján a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát már évekkel a tünetek megjelenése előtt felismerheti. Az ígéretes technológia a korai diagnózissal életeket menthet.

Két londoni kórház a mesterséges intelligencia technológia segítségével próbálja meg előre felismerni a 2-es típusú cukorbetegséget akár tíz évvel a betegség megjelenése előtt - írja a BBC.

Az Imperial College és a Chelsea and Westminster Kórházak elindították az AI rendszer, az Aire-DM tesztjét, amely a betegek EKG szívnyomait vizsgálja, hogy észlelje azokat a finom figyelmeztető jeleket, amelyeket az orvosok nehezen tudnak hagyományos módon észlelni. A kezdeti eredmények azt sugallják, hogy a rendszer a kockázatot körülbelül 70%-os pontossággal képes felismerni.

A vezető kutató, Dr. Fu Siong elmondta, hogy ha az AI további adatokat kap a háttérbeli kockázati tényezőkről, mint például a beteg kora, neme, és hogy van-e már magas vérnyomása vagy túlsúlya, akkor javítható a prediktív képesség. Elmondása szerint: „Már az EKG adatokkal is elég jól dolgozik, de még jobb lesz, ha ezeket is hozzáadjuk.” Az orvos szerint azokat az EKG változásokat, amelyeket a rendszer észlel, túl változatosak és finomak, így még a magasan képzett orvosok sem veszik őket észre puszta szemmel.

A kísérlet részeként akár 1000 beteget is bevonnak mindkét kórházban, akiknek EKG-ját az AI rendszer olvassa be, hogy lássák, segít-e a betegség és előrejelzésének felismerésében. Ez még nem lesz elérhető rutin módon, bár a szakértők remélik, hogy szélesebb körben is bevezethetik, de ez akár öt évet is igénybe vehet.

A Brit Szív Alapítvány, amely finanszírozza a munkát, azt mondja, hogy a cukorbetegségben szenvedők kockázatának felismerése végső soron életeket menthet. A kezeletlen 2-es típusú cukorbetegség például szívinfarktushoz és stroke-hoz vezethet. Az egészséges testsúly megőrzése, a helyes táplálkozás és a testmozgás segíthet a szövődmények elkerülésében.

Bryan Williams professzor, a Brit Szív Alapítvány tudományos és orvosi vezetője azt mondta: „Ez az izgalmas kutatás erőteljes mesterséges intelligenciát használ az EKG-k elemzésére, és feltárja, hogyan képes az AI olyan dolgokat észlelni, amelyek a rutinszerűen gyűjtött egészségügyi adatokban nem láthatók. Az ilyen típusú betekintés forradalmi lehet a 2-es típusú cukorbetegség jövőbeli kockázatának előrejelzésében, évekkel a betegség megjelenése előtt.”

A 2-es típusú cukorbetegség gyorsan növekvő egészségügyi kihívás, amely növeli a szívbetegségek kockázatát, de megfelelő támogatással az emberek csökkenthetik a betegség kialakulásának esélyét. Alig várjuk, hogy lássuk, hogyan lehet ezt a technológiát beépíteni a klinikai gyakorlatba

- fogalmazott. A Diabetes UK képviselője, Dr. Faye Riley így nyilatkozott: „A 2-es típusú cukorbetegséget gyakran éveken át nem diagnosztizálják. Angliában 1,2 millió ember nem is tudja, hogy cukorbeteg, és milliók vannak magas kockázatúak, hogy elkapják, ezért kulcsfontosságú a kockázatosak korai felismerése.”