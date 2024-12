Figyelmeztetnek a járványszakértők: ezért ad most okot az aggodalomra a madárinfluenza terjedése

A H5N1 madárinfluenza vírus terjedése egyre nagyobb figyelmet kap a médiában és a szakértők körében. Bár jelenleg az átlagembereknek nincs okuk pánikra, a járványügyi szakemberek több szempontból is aggódnak a helyzet alakulása miatt - jelentette a Huffpost.

Dr. Jennifer Nuzzo, a Brown Egyetem járványtani professzora szerint jelenleg a mezőgazdasági dolgozók vannak a legnagyobb veszélyben. Az Egyesült Államokban idén bejelentett 58 madárinfluenzás esetből 56 szarvasmarha- vagy baromfival való érintkezésre vezethető vissza. "Már tudjuk, hogy megfertőződnek, és tudjuk, hogy megbetegednek, de szerencsére nem súlyosan" - mondta Nuzzo.

A szakértők figyelemmel kísérik a nem-mezőgazdasági dolgozók megbetegedéseit is. Egy kanadai tinédzser például kórházba került madárinfluenza-fertőzés miatt, annak ellenére, hogy nem volt alapbetegsége. Ez rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan lehet a betegség lefolyása.

Meghan Davis, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola docense szerint komoly aggodalomra ad okot, hogy a vírus géneket cserélhet a szezonális influenzával: "Ha van egy olyan személy, aki egyszerre fertőződött meg a H5N1 és a szezonális influenzával, akkor most egy nagyobb átrendeződési eseményre kerülhet sor. Tehát a gének némi cseréje olyan géneket adhat a H5N1 vírusnak, amelyek virulensebbé teszik az emberekben, vagy amely lehetővé teszi, hogy könnyebben terjedjen emberről emberre."

A szakértők a háziállatok, különösen a macskák fertőződése miatt is aggódnak. Davis szerint a macskák többféle módon is kapcsolatba kerülhetnek a vírussal, például fertőzött elpusztult madarakon vagy nyers tejen keresztül.

A nyers tej fogyasztása egyébként is kockázatos lehet. Nuzzo szerint: "Tudjuk, hogy amikor a tehenek megfertőződnek, a tejükben lévő vírus mennyisége nagyon magas. Állatkísérletekből azt is tudjuk, hogy a H5N1 vírussal fertőzött tej fogyasztása nagyon megbetegítheti az azt fogyasztó állatokat, szörnyű neurológiai tüneteket is okozva."

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a járványokat okozó körülmények csak fokozódnak. Az éghajlatváltozás és a környezeti változások nagy szerepet játszanak az új kórokozók terjedésében. Nuzzo szerint: "Az új kórokozóknak, amelyek képesek megfertőzni az embereket, majd terjedni az emberek között, olyanok, amelyekkel szemben nincs immunitásunk, melyek többsége a vadon élő állatokból származik."

A szakemberek szerint a társadalomnak és a kormányoknak többet kellene tenniük a jövőbeli járványokra való felkészülés érdekében. Nuzzo hangsúlyozta, hogy a cél nem az, hogy mindent le kelljen állítani egy esetleges járvány esetén, hanem hogy hatékonyabban tudjunk reagálni és megelőzni a súlyos következményeket.