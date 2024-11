Százezernyi magyar férfi szenved ettől: megelőzhető betegségbe halnak bele, így lehet kiszúrni

November a férfi egészség hónapja - ez a kezdeményezés is jele a lassan lebomló társadalmi sztereotípiáknak, amelyek szerint az igazi férfi mindig erős, sosem panaszkodik és nem jár orvoshoz, hiszen a betegség gyengeség. Ebben a hónapban azért is kiemelten fontos felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatokra, mert számos betegség a vizsgálati eredmények ismeretében megelőzhető vagy hatékonyan kezelhető lenne. Sok olyan tünet, betegség van, melyek jellemzően 45 éves kor felett jelentkeznek a férfiaknál.

Az életkor előrehaladtával számos biológiai és hormonális változás megy végbe, amely a férfi szervezet általános működésére hatással van: többek között ilyen a tesztoszteron szint csökkenése is. Továbbá előfordulhatnak táplálkozási hiányállapotok, mint a D-vitamin, a B12-vitamin, a cink vagy a vas hiánya. Ezek fáradékonyságot, hajhullást, hajminőség romlást, bőrtüneteket és koncentrációs zavart is okozhatnak.

Fizikai aktivitás hiányában, nem megfelelő táplálkozás mellett az életkor előrehaladtával kisebb-nagyobb túlsúly előfordulása is jellemző, mely hosszú távon számos krónikus betegség kialakulásában szerepet játszhat. Ezek megelőzésére javasolt a napi szintű, rendszeres, változatos testmozgás: az aerob típusú mozgás mellett (pl. kerékpározás, túrázás) az erősítő edzések is mindenképpen ajánlottak az izomtömeg megtartása érdekében. Idő hiányában már egy ebéd utáni rövid séta is pozitív hatással van az egészségünkre.

Étkezés terén fontos odafigyelni a feldolgozott élelmiszerek és finomított szénhidrátok (fehérliszt, cukrozott ételek) kerülésére, valamint javasolt a magas rostfogyasztás, és az optimális fehérjebevitel is. Kulcsfontosságú a megfelelő D-vitamin szint fenntartása, és az omega-3 zsírsavak, és a magnézium bevitele is.

Így előzhető meg a prosztata megbetegedése

Az egészséges életmód mellett néhány területre kiemelten érdemes figyelnie a férfiaknak 45 éves kor felett: ilyenek például a prosztatát érintő megbetegedések. Ezek közé tartozik többek között a prosztatagyulladás, a jóindulatú prosztata megnagyobbodás és prosztatadaganat. Tünetmentes állapotban is ajánlotta prosztata specifikus antigén, a PSA laboratóriumi vizsgálata, melyet javasolt kiegészíteni fizikális vizsgálattal. Az emelkedett PSA érték önmagában még nem jelent diagnózist.

A prosztata rosszindulatú daganatos megbetegedése korai stádiumban legtöbb esetben egyáltalán nem okoz tüneteket, ezért az időben történő felfedezés alapvető jelentőségű, hiszen korai stádiumban hatékonyan gyógyítható.

Azok, akiknek családjában előfordult már ilyen megbetegedés, hajlamosabbak annak kialakulására. Leginkább a 45 éves kor feletti férfiak a veszélyeztetettek. Teljes biztonsággal a prosztatadaganat nem megelőzhető, azonban egészséges életmóddal, az optimális testsúly elérésével és megtartásával, rendszeres testmozgással, kiegyensúlyozott, feldolgozott élelmiszerektől mentes táplálkozással sokat lehet tenni a prosztata egészségének megőrzéséért is

– mondja Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosszakértője.

Hajhullás 45 felett

A hajhullás mértéke és kezdete függ az örökletes tényezőktől, valamint az életmódbeli és hormonális változásoktól, így egyes férfiak akár már a 30-as éveiktől kezdve hajhullást tapasztalhatnak, amennyiben a családjukban gyakori volt a kopaszodás.

A vitaminokban, nyomelemekben és ásványi anyagokban gazdag étrend segíthet erősíteni a hajat, és a megfelelő fejbőrápolási rutin kialakulása is hatékony lehet a hajhullás lassításában.