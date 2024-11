Egészségügyi államtitkár: így védik meg a magyar háziorvosokat az oltásellenes szülők támadásaitól

Portfolio Link a vágólapra másolva

Továbbra is alapvetés nálunk, hogy nem zárunk be kórházakat, azonban az egyes intézmények portfóliójában lehet áthangolás - mondta el Takács Péter egészségügyi államtitkár a Portfoliónak. Az interjúban beszélt a magánszolgáltatókról, szerinte a fő cél még mindig az állami és a magánellátás egyértelmű szétválasztása. Ha helyre áll az állami ellátórendszer finanszírozása, akkor nem látja értelmét bevonni a privát cégeket a fekvőbetegellátásba. A magánszolgáltatóknál dolgozó orvosok esetében is új, szigorúbb előírásokat szeretne Takács Péter: aki nem szállít le bizonyos esetszámot az állami intézményben, az nem kap másodállás-engedélyt.

"Minden területen lépünk egyet-egyet előre: az egészségügy annyira széles spektrumú ágazat, hogy nehéz egy-egy dolgot kiemelni. A népegészségügytől kezdve az alapellátáson át, a járóbeteg-, illetve fekvőbeteg-szakellátásig, mellette még a gyógyszeripar, a sürgősségi ellátás vagy a mentés - ez egy óriási portfólió. Mindezek mögé pedig oda kell tenni a humán erőforrást és az informatikát. Talán, amit az első helyen kiemelnék, az az egységes ügyeleti rendszer kidolgozása" - mondta el a Portfoliónak adott interjúban Takács Péter egészségügyi államtitkár értékelve az államtitkári ciklusának eddigi eredményeit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Évtizedek óta várja a szakma, hogy tegyük rendbe, hogy legyen összehangolva az alapellátási ügyelet, a mentés és a sürgősségi osztályok tevékenysége. Ez október elsejével bezárólag megtörtént, ugyanis utolsóként Budapesten is bevezettük az új rendszert, melynek fontos eleme a 1830-as központi hívószám, és az e mögé rendelt triázs, azaz, hogy rögtön egy egészségügyi szakemberrel tud beszélni az érintett. Ezzel nagyon sok időt nyerünk az úgynevezett szűk időablakos betegségek, mint a stroke vagy a szívinfarktus szempontjából. "Számomra fontos az is, hogy szeptembertől bevezettük az iskolai egészségnevelést, elsőként az általános iskolák felső tagozatán. Az egészségtudatosság fejlesztése nagyon fontos az egészségben eltöltött életévek számát tekintve" - tette hozzá, megemlítve a népegészségügyi stratégiát, amit a Nemzeti Népegészségügyi Képzés Kutatóhelyek Országos Egyesülete Ádány Róza professzor asszony vezetésével összeállított. Ezt a tudományos dokumentumot le fogják fordítani szakpolitikai programokká. Rendelnek a programok mögé a lakosság által könnyen elérhető adatbázisokat, amik hiteles információkat tartalmaznak - mondta el. Említette továbbá az EgészségAblak applikációt, vagy a 1812-es Egészségvonalat, amely általános tájékoztatást nyújt bárki számára a hét minden napján 0-24 órában. Az Egszségablak kapcsán elmondta: a felhasználók száma mára meghaladta a hárommillió főt, viszont nagyon kevés az időpontfoglalás ahhoz képest, hogy egyesek mekkora elégedetlenséget gerjesztettek idehaza a szakrendelések elérhetősége tekintetében. EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik a magyar egészségügyben? Mindenkit el tudnak látni, csak az időpont kérdéses Nem tekintik „hiánypótló állami szolgáltatásnak” például a várólistás műtéteket, mivel „mindenkit el tudnak látni, csupán az ellátás pontos időpontja kérdéses”. Nem az ügyeleti rendszer a gond, hanem az elöregedő orvostársadalom "Szerintem nem az ügyeleti rendszer bevezetése gyorsítja fel a praxiselhagyások számát, hanem az idősödés. Azok a kollégák, akik tíz évvel ezelőtt 65 évesek voltak, most 75 évesek. Az új típusú ügyeleti rendszerben az idős kollégák helyettesíthetik magukat, a tisztifőorvosnak pedig kiadtam irányelvként, hogy az ügyelet elrendelésekor legyen figyelemmel az életkorra. Jellemzően a háziorvosok megtalálják a saját helyettesüket" - mondta arra a felvetésre, hogy az ügyeleti rendszerben érintett háziorvosoknál megnövekedett a praxiselhagyások száma. Az új ügyeleti rendszer jól működik. Amit a korábbi rendszerben a budapesti betegek ezen a téren átéltek, az katasztrófa. Az új ügyeleti rendszer bevezetését megelőzően a fővárosban tudatosan figyeltük, hogy van-e orvosi jelenlét az ügyeleti pontokon. Számtalan esetben nem volt. Tudunk olyan hétvégi alapellátási ügyeletről, amikor egy orvos volt Pesten, egy meg Budán. Ez veszélyeztette az ellátást és a betegbiztonságot - mondta az államtitkár. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Órisái probléma lehet a vakcinaellenesség Arról, hogy a háziorvosok egyre többször találkoznak olyan szülőkkel, akik nem adatják be a kötelező védőoltásokat gyerekeiknek, Takács Péter azt mondta, nem tömeges jelenség, de annyira kártékony, hogy foglalkozni kell vele. "A vakcinaellenes csoportok hangja felerősödött Nyugat-Európában, ahol nem annyira konzekvens az egészségügyi hatóság, mint nálunk. A magyar kötelező védőoltási rendszer sziklaszilárd, bíróság előtt is kikényszeríthető" - mondta és kitért rá, hogy más országokban, ahol a vakcinaellenesség erősödött, járványok törtek ki. Kanyarójárvány volt néhány évvel ezelőtt Spanyolországban, Romániában, Franciaország déli részén. Idén szamárköhögés-járvány volt Horvátországban, Ausztriában, Hollandiában, tízes nagyságrendben haltak meg gyerekek. Ez néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna - mondta el. Arról is beszélt, hogy azok az orvosok, akikkel szemben jogi úton lépnek fel, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz fordulhatnak jogi védelemért. "Ha fizikai fenyegetés, atrocitás éri őket, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz tudják bejelenteni, az NVSZ-es kollégák megvédik őket. A Magyar Orvosi Kamara is ingyenes jogsegélyt ajánlott az összes kamarai tagnak. Ebben teljesen összezárt az államigazgatás, a szakma, az érdekképviselet, mindenki." 