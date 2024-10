Ezt rengeteg szülő rontja el minden évben a járványszezonban: ettől beteg folyton a gyerek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy nemrég végzett kutatás szerint a jelenleg alkalmazott antibiotikumok 50 százaléka hatástalan – ez pedig a kórokozók ellen alkalmazott gyógyszerek indokolatlan használatának is köszönhető. Ezért fontos, hogy csak akkor írjon fel antibiotikumot az orvos, ha a betegséget bizonyítottan baktérium okozza. A szakértők szerint az 5 perc alatt eredményt adó gyorstesztek az orvost is segítik és a szülőket is megnyugtatják.

A hűvösebb idő beköszöntével egyre több gyermeknek fáj a torka, füle. Ez lehet egy egyszerű nátha, de akár a tüszős mandulagyulladás jele is, így nem árt orvoshoz fordulni a tünetekkel. „Az elmúlt években a streptococcus által kiváltott megbetegedések, így például a tüszős mandulagyulladás tünetei megváltoztak, ezért nagy segítség a házi gyermekorvosoknak, ha helyi labordiagnosztikai eszközökkel is alátámaszthatják diagnózisukat” – fejti ki Dr. Bence Zsófia házi gyermekorvos, a K&H jövő gyógyítói díj zsűritagja. „Így elkerülhetjük a felesleges antibiotikumkúrát, ami azért is fontos, mert túlzott használatuk felgyorsítja a bacilusok ellenállóképességének kialakulását – ez pedig ahhoz vezet, hogy az eddig bevált gyógyszerek nem elég hatásosak a kórokozók ellen. Szerencsére a modern orvosi eszközök, például a helyben elvégezhető gyorstesztek 5 perc alatt kimutatják a baktériumok jelenlétét, ellentétben a régi gyakorlattal, amikor postán küldtük a kenetet a laborba, ahonnan tenyésztés után szintén postán küldték vissza az eredményt. Ez akár 10 napig is tarthatott, ezért az orvosok inkább tapasztalataikra hagyatkozva állították fel a diagnózist.” A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az 1940-es évek legnagyobb orvostudományi áttörése a penicillin, az első antibiotikum alkalmazása volt, amely rengeteg életet mentett meg. A helyesen alkalmazott baktériumölő gyógyszerek használata ma is nagyon hatékony lehet, hiszen akár 48 órán belül elpusztíthatják a kórokozókat és meggátolhatják szaporodásukat. Ugyanakkor az is beigazolódott, hogy a gyakori használattól módosulnak a baktériumok, és ellenállóvá válnak az antibiotikumokkal szemben – az indokolatlan esetekben történő használatot ezért vissza kell szorítani. Az antibiotikumrezisztencia ugyanis ijesztő méreteket öltött: egy nemrég végzett ausztrál kutatás szerint a ma használt antibiotikumok közel 50 százaléka hatástalan, az ENSZ szerint pedig 15 éven belül tízmilliók életébe kerülhet világszerte az antibiotikumok ellenállóvá válása. A szülők egy része úgy gondolja, az antibiotikumok jelentik minden gondra a gyors megoldást, míg mások semmiképp sem akarnak ilyen gyógyszert adni gyermeküknek, ha nem egyértelmű, vírussal vagy bakteriális fertőzéssel állnak szemben. „Mindkét tábort megnyugvással töltheti el, ha az orvosok szakértelme mellett innovatív műszerekkel végzett vizsgálatok is kimutatják a baktériumok jelenlétét – mondja Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. EZ IS ÉRDEKELHET Megdőlt a legnagyobb magnézium-tévhit: így hiába szeded a drága pirulákat, súlyos következménye is lehet Az egyik legnagyobb tévhit a magnézium kapcsán, hogy minél nagyobb dózist érdemes szedni belőle.

Címlapkép: Getty Images

