Durva dolog derült ki a nők vezető halálokáról: egy egyszerű vizsgálattal kiszűrhető a betegség

Egy új tanulmány arra világított rá, hogy a középkorú nők esetében három, a vérben található biomarker szintjének a mérésével akár már évtizedekkel korábban pontosabb képet alkothatunk arról, hogy milyen súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatával érdemes számolniuk - számolt be róla a CNN.

Az Egyesült Államokban a nők első számú halálokaként tartják számon a különféle szívbetegségeket. 2021-ben több mint 310 000 nő halálát okozták a szív- és érrendszeri eredetű megbetegedések, amelyek az összes női haláleset mintegy ötödét foglalják magukban. A 40-60 év közötti nők körülbelül 80%-a él együtt a koszorúér-betegség legalább egy kockázati tényezőjével, azonban csak a felük sorolja a szívbetegségeket a legnagyobb egészségügyi kockázatai közé.

Harminc éves kutatás eredményeit tárták a közönség elé

A New England Journal of Medicine-ben közzétett és az Európai Kardiológiai Társaság londoni konferenciáján bemutatott tanulmányban Dr. Paul Ridker és munkatársai közel 40 000 nő egészségügyi állapotát követtek nyomon, 30 éven keresztül. A vizsgálatban résztvevők átlagéletkora a kezdetekkor 55 év volt. A kutatók három biomarker - az LDL-koleszterin, a nagy érzékenységű C-reaktív fehérje (CRP) és a lipoprotein(a) - szintjét mérték. Dr. Ridker szerint ezeknek a paramétereknek a vizsgálata nem csak széles körben elérhető, hanem viszonylag olcsó is.

A tény, miszerint működnek az elsődleges megelőző intézkedések, azért elgondolkodtató számomra, mert az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az érelmeszesedésért felelős folyamatok már a nők korai életszakaszában megkezdődnek

- fejtegette dr. Ridker.

Jelentősen nő a kockázatbecslés pontossága

A tanulmány megállapította, hogy a fent említett három biomarker együttes vizsgálata jelentősen növeli a kockázatbecslés pontosságát. Az eredmények alapján azoknak a nőknek az esetében, akiknél mindhárom biomarker szintje magas volt, közel háromszor nagyobbra nőtt a valószínűsége annak, hogy súlyos szíveseményt szenvedjenek el, emellett közel négyszer nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy stroke-ot kapjanak.

A nők miért 65 éves korban kezdik el a sztatinok (a koleszterin és triglicerid csökkentését szolgáló gyógyszerek) szedését, amikor a férfiaknak már 50 éves kortól ajánlhatják? Ugye? Biológiai szempontból egyszerűen ostobaságnak tartom ezt a különbségtételt

- hangsúlyozta Dr. Ridker a szívproblémák korai azonosításának és kezelésének a fontosságát.

A tanulmánynak természetesen vannak korlátai is, ugyanis a résztvevők többsége a fehér bőrű nők közé tartozó egészségügyi szakember volt. Dr. Sonia Tolani, a Columbia Women's Heart Center társigazgatója felvetette a kérdést, miszerint az eredmények vajon alkalmazhatók-e nagyobb általánosságban, beleértve a különböző társadalmi-gazdasági hátterű és kisebbségi származású nőket is.