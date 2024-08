Tovább terjed a gyilkos kór, már új variánsa is van: hamarosan ideérhet?

Thaiföldön, Ázsia országai közül elsőként, kimutatták a majomhimlő új vírusvariánsát, a Klade 1b-t.

c, aki augusztus 14-én érkezett Bangkokba Afrikából. A beteg kórházi kezelése alatt a laboreredmények megerősítették a vírus új változatának jelenlétét. A thaiföldi hatóságok értesítették az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), és a férfit karanténban tartják, miközben 43 vele kapcsolatba került személyt is megfigyelnek, bár náluk eddig nem mutatkoztak tünetek.

Thaiföld szigorúbb intézkedéseket vezetett be: a 42 kockázatosnak ítélt országból érkezőknek regisztrálniuk kell, és érkezéskor tesztelésen kell átesniük. A WHO augusztus 14-én nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a Klade 1b terjedése miatt, mivel a szakértők szerint ez a variáns fertőzőbb és súlyosabb megbetegedéseket okozhat. Európában eddig egy esetet jelentettek, Svédországban.