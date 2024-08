Így betegedhet meg alvás közben sok magyar a nyáron: ezekre a tünetekre figyelj

A nyári hőségben sokan keresnek enyhülést a légkondicionálók segítségével, és nem ritka, hogy éjszaka is bekapcsolva hagyják a klímát. De vajon valóban jó ötlet bekapcsolt légkondi mellett aludni?

A forró nyári hónapokban a rekordhőmérsékletek mellett sokan küszködnek az éjszakai pihenéssel. A melegben valóban nehéz pihenni és pihentetően aludni, a klíma éjjeli használatakor azonban fontos figyelembe venni néhány tényezőt, hogy elkerüljük az esetleges egészségügyi problémákat – hívta fel a figyelmet a Gree légkondicionálók műszaki szakértője, Stuller István.

Ideális hőmérséklet a lakásban

Az alváshoz ideális szobahőmérséklet körülbelül 22-26 Celsius fok között mozog, de ez változhat az egyéni komfortérzet függvényében, 26°C felett már túl meleg van ahhoz, hogy az ember kényelmesen tudjon aludni. Az egyik legfontosabb dolog, amire figyelni kell, hogy a külső hőmérséklethez képest ne legyen túl nagy különbség a beltéri hőmérsékletben, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozások megterhelhetik a szervezetet. A szakértők azt javasolják, hogy a klíma hőmérsékletét úgy állítsuk be, hogy az kényelmes legyen, de ne túlzottan hideg vagy meleg. Nyáron maximum 8-10°C különbség elegendő a külső hőmérséklethez képest, addig télen a 22-25 fok körüli hőmérsékletek az ideálisak napközben, viszont alváshoz ennél akár két-három fokkal hűvösebbet is beállíthatunk. Nem árt azonban a hőmérséklet mellett egyéb szempontokra is odafigyelni lefekvés előtt.

„Fontos a helyiség megfelelő szellőztetése, mivel a légkondicionáló berendezések használatával szárazabb lehet nyáron a levegő a szobában. A túl száraz levegő pedig irritálhatja a légutakat, és hozzájárulhat a torokszárazsághoz és az orrnyálkahártya kiszáradásához. Egy párásító készülék használata segíthet fenntartani az optimális páratartalmat, vagy vásárolhatunk bizonyos modell családhoz illeszthető friss levegős modult, amivel megoldhatjuk a szoba friss levegővel történő ellátását, és a páratartalom szabályzását. Ügyeljünk arra is, hogy a légkondicionáló ne közvetlenül ránk fújja a hideg levegőt, mert ez megfázáshoz vagy izomgörcsökhöz vezethet. A légáramlás irányát állítsuk úgy, hogy a levegő egyenletesen oszoljon el a szobában. Nyugodtan használjuk a légkondicionálóknál már régóta elérhető funkciókat, mint az időzítő vagy az éjszakai üzemmód, melyekkel az energiamegtakarítás mellett, még komfortosabbá tehetjük az éjszakai alvásunkat” - tanácsolja Stuller István.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a felhasználóknak a légkondicionálók szűrőit rendszeresen tisztítani kell, hogy elkerüljék a por és az allergének felhalmozódását, amelyek légúti problémákat okozhatnak, a karbantartást pedig érdemes rendszeres időközönként szakemberrel elvégeztetni a fűtési és hűtési időszakok beköszönte előtt.

Egészségügyi problémákat okozhat a túlhűtött lakás

A túl hideg szoba több egészségügyi problémát is okozhat, ezért ha nem kellő körültekintéssel használjuk a klímát, könnyen előfordulhat, hogy épp a legnagyobb hőségben kell megküzdenünk a megfázás kellemetlen tüneteivel. A szervezet számára szokatlanul hideg levegő ugyanis irritálhatja a légutakat, ami megfázáshoz, torokfájáshoz vagy akár tüdőgyulladáshoz is vezethet. A túl hűvös levegő hatására az izmok megmerevedhetnek, ami fájdalmas görcsökhöz vezethet, de a túl hideg környezet megzavarhatja az alvás ciklusát is, és megnehezítheti a mély alvást, amely a szervezet számára különösen fontos a regenerálódáshoz. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknél és az idős korosztálynál kiemelt figyelmet kell fordítani a kiegyensúlyozott hőmérsékletre, ráadásul a pénztárcánknak sem mindegy, milyen hőfokon működtetjük a berendezést.

„A gyerekek és az idősebbek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásaira, ezért az ő szobájuk hőmérséklete ne legyen túl alacsony. Az ideális hőmérséklet számukra 23-26 Celsius fok között van. Érdemes a helyiségeket fokozatosan lehűteni, és ügyeljünk arra, hogy a gyerekek megfelelően legyenek felöltözve alvás közben, ha megy a klíma. A gazdaságosság érdekében fordítsunk nagy figyelmet rá, hogy a klimatizálni kívánt épület jól szigetelt legyen, ne dolgozzon feleslegesen a berendezésünk nagy hőveszteség mellett. Az időzítő beállítása jó megoldás lehet, ha nem akarjuk, hogy egész éjjel menjen a klíma, de szeretnénk, hogy a hálóban kellemesen hűvös legyen. Mindemellett a készülék energiahatékonysága kiemelet fontossággal bír.

Az energiahatékonyságot az energiacímkén találjuk, ezért az azon található kW/óra/szezon értéket szükséges górcső alá venni. Ne sajnáljuk az időt rászánni, hogy kiválasszuk az igényeinknek legmegfelelőbb berendezést. Már rövidtávon is megtérül a befektetett energia – zárta gondolait Stuller István.