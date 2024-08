Veszélyes fertőző kór les a magyarokra augusztusban: ilyen tünetekkel azonnal menj orvoshoz

Az éghajlatváltozás következtében egyre több kullancs jelenik meg, amelyek egyre szélesebb területeken terjednek el. A megnövekedett kullancspopuláció növeli a Lyme-kór terjedésének kockázatát, mivel ezek a paraziták hordozzák és átadják a betegséget az embereknek. Mutatjuk, milyen tünetekre kell figyelni!

Az éghajlatváltozás hatásai egyre inkább érzékelhetőek mindennapjainkban, és nem csak az időjárás változásaiban. Az egyik kevésbé ismert, de annál súlyosabb következmény a Lyme-kór terjedése, amelyet a kullancsok által hordozott Borrelia burgdorferi baktérium okoz. A betegség felismerése és kezelése azonban még mindig komoly kihívást jelent az orvostudomány számára.

A fertőzés akkor következik be, amikor a kullancs csípésével a baktérium bejut az emberi véráramba. A Lyme-kór nevét az amerikai Connecticut állambeli Lyme városáról kapta, ahol először 1975-ben azonosították.

A Lyme-kór tünetei rendkívül változatosak lehetnek. Kezdetben influenzaszerű tünetek jelentkezhetnek: láz, fejfájás, fáradtság. Az egyik legismertebb jellegzetessége a bőrön megjelenő erythema nevű kiütés, amely piros gyűrűként terjed szét a csípés körül. Ám Dr. Jack Lambert, a University College Dublin orvosprofesszora a BBC-nek kifejtette: nem minden esetben jelenik meg ez a tipikus kiütés: lehet elliptikus is vagy egyszínű is.

Az elmúlt években több híresség is nyilvánosságra hozta saját küzdelmét a Lyme-kórral. Justin Bieber, Shania Twain és Avril Lavigne mindannyian szenvedtek már ettől a betegségtől. A diagnózis felállítása gyakran nehézkes lehet. A standard tesztek antitesteket keresnek a vérben, de ezek nem mindig mutatják ki az élő fertőzést.

Richard Wilson dokumentumfilmes példája jól mutatja ezt: bár nála már korán kialakultak tünetek, csak évekkel később sikerült pontosan diagnosztizálni nála a Lyme-kórt. A legtöbb esetben antibiotikumokkal sikeresen kezelhető betegség. Azonban vannak olyan betegek is, akiknél tartós tünetek maradnak fenn még hónapokkal vagy évekkel később is. Ezt nevezzük kezelés utáni Lyme-szindrómának.

Egyes betegek alternatív gyógymódokat keresnek: gyógynövényeket vagy más természetes szereket próbálnak ki. Dr. Lambert szerint ezek közül néhány valóban hatékony lehet fertőzésellenes képessége miatt. Jelenleg egy új vakcina fejlesztése folyamatban van; remélhetőleg néhány éven belül elérhető lesz, ez óriási előrelépést jelentene abban, hogy megelőzzük ezt az alattomos betegséget.

Rengeteg magyart dönt le a Lyme-kór

Az éghajlatváltozás következtében egyre több helyen találkozhatunk kullancsokkal Magyarországon is ezért fontos, hogy figyeljünk oda egészségünkre kirándulások során. viseljünk megfelelő ruházatot használjunk kullancsriasztót valamint rendszeresen ellenőrizzük tesztünket ha pedig gyanús tüneteket tapasztalunk forduljunk orvoshoz minél hamarabb!

Mint arról korábban beszámoltunk, nemrégiben tette közzé az NNGYK a legfrissebb adatbázisát, amelyből kiderült, hogy 2023-ban a legtöbb Lyme-kór és kullancsencephalitis - vagyis a vírusos agyvelőgyulladás - fertőzés májustól szeptemberig fordult elő. A legkielmelkedőbb hónap június, de egész nyáron jóval nagyobbak az esetszámok, mint az év további részében. Kiemelkedő hónap esetszámokat tekintve az előttünk álló június. 2023-ban valamivel kevesebb Lyme-kóros eset fordult elő, mint a 2022-es évben, ahogy a kullancsencephalitis megbetegedések esetében is történt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár azt gondolhatnánk, a legtöbb megbetegedés a gyerekeket érinti, a Lyme-kór előfordulása a 3-9 éves korosztályon túl a 40 felettiek esetében is hasonlóan magas. Kullancsencephalitis eset pedig tavaly nem is történt a 10 év alattiak körében - és a korábbi években is kevés. A felnőtt korosztályban sokkal jellemzőbb.

Milyen tünetekre érdemes figyelni?

A kullancs által terjesztett kullancsencephalitis vírusfertőzés az összes agyvelőgyulladásos eset mintegy feléért felelős hazánkban. A betegség ritka esetben halálos, viszont szinte mindig okoznak élethosszig tartó maradványtüneteket, mint a bénulás, vagy beszédzavar. Nincs rá specifikus kezelés, viszont a fertőzés védőoltással megelőzhető, Magyarországon a vírusos agyvelőgyulladás ellen oltják is a gyermekeket.

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás jellegzetes, eurázsiai elterjedésű betegség: Franciaország nyugati határától kelet felé egészen Japánig, észak-déli irányban Skandinávia és a Balti államok területétől Európa mediterrán térségéig előfordul. Közép-Európában a vírus okozta és kullancsok által terjesztett betegségek közül ez a leggyakoribb. Az esetek kisebb részében 7-14 napos lappangási időt követően, enyhe betegségtünetek (láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás stb.) jelentkeznek, majd néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél azonban egy második, lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával (rossz közérzet, magas láz, erős fejfájás, a nyak merevsége, hányás, tudatzavar, izombénulás) járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel - olvasható az NNGYK tájékoztatójában. Amennyiben valakit kullancs csíphetett meg és ilyen tünetei vannak, mindenképp forduljon orvoshoz!

A Lyme-kór az északi félteke mérsékelt égövi zónájában a leggyakoribb, vektorok által terjesztett, baktérium okozta zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőző betegség. Legjellegzetesebb, az esetek 60-80 százalékában előforduló klinikai tünete a vándorló bőrpír, amely általában 7-10 napos - de minimum 48 órás - lappangási idő után, a csípés helyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a széli részeken terjedve, középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphetnek nem specifikus tünetek (pl. magas láz, gyengeség, fejfájás, izom- és izületi fájdalom, esetleg nyirokcsomó-duzzanat), valamint idegrendszeri tünetek is.

Igen ritkán, a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt betegeknél a kullancscsípés után idegrendszeri, mozgásszervi vagy a szívet érintő szövődmények (zsibbadás, végtagfájdalom, perifériás ideggyulladás, szívpanaszok) jelentkezhetnek, de legtöbbször semmilyen társtünet nincs. Megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal általában jól gyógyítható. Lyme-kór ellen azonban nincs védőoltás. Tegyünk meg mindent, hogy elkerüljük fertőzött kullanccsal való találkozást!