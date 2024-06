Repülő kullancsok inváziója indult Magyarországon: nem hat ellenük a riasztó, borzasztó a csípésük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyáron és ősszel tömegesen jelenik meg a szarvaslégy Magyarországon is. A repülő kullancsnak nevezett ízeltlábúak elsősorban vadállatok vérét szívják, de embereket is megtámadhatnak, ami kellemetlen bőrtüneteket okozhat - emellett különféle betegségeket, élősködőket is terjeszthetnek. A hagyományos kullancs- és rovarriasztók hatástalanok ellenük, ezért érdemes néhány óvintézkedést megtenni kirándulásaink során.

A szarvaslégy a kullancslegyek családjába tartozik, külsőleg egy kullancsra emlékeztet, melynek a testéből két átlátszó szárny nő ki. Ellentétben a közönséges kullancsokkal – amelyek Magyarországon is a leggyakoribbak –, a szarvaslegyeknek vannak szemeik, valamint hat lábuk van a nyolc helyett. Szárnyaikat a gyors mozgáshoz használják, de amint kiválasztanak egy gazdatestet vérszíváshoz, ledobják azokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kedvelt élőhelyei az erdők és erdőszélek Európában, valamint Észak- és Közép-Ázsiában is, emellett tanyák, istállók, különböző állattartó telepek közelében is gyakoriak. Ezeken a területeken nyáron és ősszel nagy számban fordulnak elő a "repülő kullancsok". A vadállatok, mint az őzek, szarvasok és vaddisznók ideális táplálékforrást biztosítanak számukra. A szarvaslégy elsősorban állatokat csíp meg, az embereket ritkábban támadja – mondta a Német Autóklub összefoiglalójában Prof. Dr. Emil Reisinger, a Rostocki Egyetem Orvostudományi Karának infektológus professzora és dékánja, valamint az ADAC Orvoskollégium tagja. Amint ezek az ízeltlábúak egy emlősre telepednek, hogy vért szívjanak, megharapják a bőrt, és akár 30 percig is folyamatosan szívják a vért a gazdatestből. Ha lehetőségük van rá, az áldozatukon maradnak, és szükség esetén többször is táplálkoznak. A szarvaslégy csípésének felismerése Ellentétben a kullancsokkal, amelyek inkább a szőrtelen testrészeket választják csípésükhöz, a szarvaslegyek a sűrű szőrzetet és a szőrös bőrfelületeket részesítik előnyben. Ezért a vadállatok mellett főként vastagabb bundájú állatokat csípnek meg, mint például a kutyákat vagy lovakat. Az embereket leggyakrabban a fej, a nyak területén harapják meg a "repülő kullancsok". Egy másik különbség a kullancsokhoz képest: ha éppen nem táplálkozik, a szarvaslégy könnyen eltávolítható egy fésűvel vagy hideg folyóvízzel. Ugyanis nem ássa be magát tartósan a bőrbe, hanem csak a következő étkezésig marad rajta. A légy a vérszíváskor a bőrbe kapaszkodik, és viszonylag könnyen eltávolítható, például csipesszel, egy műanyag kártyával vagy vízsugárral. A szarvaslégy csípése után az emberi bőrön helyi gyulladás léphet fel – mondta Prof. Dr. Reisinger. Az érintett bőrfelület viszkethet, fájhat, kipirosodhat és gennyezhet. A tünetek enyhítése érdekében hűteni lehet. Tartós erős fájdalom, valamint erősen pirosodott vagy irritált bőr esetén orvoshoz kell fordulni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A rossz hír az, hogy a hagyományos kullancs- és rovarriasztók teljesen hatástalanok a kullancslegyek ellen. Ha kirándulni indulunk, ajánlott zárt ruházatot viselni – bár ezt a nyári melegben nehéz megvalósítani –, és ha már ránk szállt a rovar, a legjobb zsebkendővel megfogni, majd körömmel elpusztítani. Nemrég egy magyar influenszer is elmagyarázta, mit kell tenni, ha rádszáll egy: A bejegyzés megtekintése az Instagramon , Daisy Bukovicsné Békefi (@greens_of_daisy) által megosztott bejegyzés (@greens_of_daisy) által megosztott bejegyzés, Sajnos nagyon nehéz védekezni ellenük, ugyanis hangtalanul repülnek a barnás színükkel tök jól beleolvadnak a környezetbe. Nagyon fontos, hogy sose próbálod elhessegetni, mert hidd el, nem tudod lerázni, mindig vissza fog jönni, helyette várd meg, hogy leszálljon a ruhádra és egy papírzsebkendővel nyomd össze - magyarázta. Terjeszt betegségeket a szarvaslégy? A szarvaslégy képes a "Bartonella schoenbuchensis" baktériumot terjeszteni. Ez a kórokozó viszkető bőrkiütést okozhat az embernél (szarvaslégy-dermatitisz). Emellett különféle élősködőket is terjeszthetnek. Az állatoknál a Bartonella schoenbuchensis különböző szervekben gyulladásos fertőzéseket idézhet elő, az embernél ilyen fertőzéseket feltételeznek, de még nem bizonyították. A baktériumok átvitelének kockázata kisebb, mint a kullancsoknál, mivel a szarvaslégy vérszívásának időtartama sokkal rövidebb – mondja Reisinger. A kullancsok által terjesztett betegségek, mint az FSME és a Lyme-kór nem veszélyeztetik az embereket a szarvaslégy csípésénél.

Címlapkép: Getty Images

