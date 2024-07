Fogalma sincs sok magyarnak mi okozza ezeket a tüneteket: így mulaszthatók el könnyedén

Az elmúlt hetekben sorra dőltek a melegrekordok, sosem volt még ilyen sokáig érvényben hőségriasztás és az energiafogyasztás is csúcsot döntött. Nem csoda: éjjel-nappal dolgoztak a légkondik. Hétvégén jött egy kisebb enyhülés, de a következők napok ismét melegebbek lehetnek. Arra viszont érdemes figyelni, hogy a klímák túlhasználata egészségügyi panaszokat okozhat, ha nem küszöböljük ki a kellemetlen hatásait. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a nyáron, ha folyamatosan megy a klíma.

Kedden este a 19.45 és a 20.00 óra közötti időszakban újabb rekordszintet, 7036 megawattot (MW) ért el a magyarországi villamosenergia-rendszer terhelése - közölte a rendszerirányító szerdán. Ezen a héten hétfőn is csúcsot regisztrált a Mavir, akkor 6951 MW volt a rendszerterhelés csúcsértéke, a keddi érték ennél 85 MW-tal magasabb - ez volt az utolsó friss közlés az áramfogyasztásról. Ez a nagy termelés feltehetően annak köszönhető, hogy a nagy hőségben csúcsra járatta a lakosság a légkondikat. Mivel a forróság időszaka sokáig elhúzódott, egyre többen tapasztalhatják a kellemetlen tüneteket, amelyeket a hosszan tartó klímahasználat okozhat.

Melyek a túl sok légkondicionálás mellékhatásai?

Száraz bőr: ha túl sok időt töltünk légkondicionált környezetben - ahol a levegő nedvességtartalma csökken -, a bőrünk kiszáradhat. Ez irritációt, hámlást, viszketést okozhat, ezért hideratáljuk a bőrünket.

Száraz szemek: a klíma nemcsak a bőrt, a szemet is kiszáríthatja, mely viszketést, irritációt okoz. Használjunk szemcseppet, műkönnyet.

Kiújuló bőrbetegségek: a száraz benti levegő súlyosbíthatja a már meglévő bőrproblémákat, mint például ekcémát, rosaceát, vagy pikkelysömört. A bőrbetegségekkel élők figyeljenek oda jobban annak kordában tartására, kezelésére.

Hajkárosodás: A légkondicionáló rongálja a hajat védő természetes olajat, mely szárazzá, törékennyé és töredezettebbé teheti a hajat. Ápoljuk, hidratáljuk hajunkat is, ha sokat tartózkodunk légkondis szobában.

Allergiák és fertőző betegségek: A nem megfelelően tisztított légkondicionáló rendszerek könnyen szétteríthetik allergéneket, mint a por, pollen és penész. A száraz levegőtől is erősödhetnek a szénanáthás tünetek. A bacik, vírusok, szintén könnyebben terjedhetnek légkondicionált környezetben.

Azt is fontos tudni, hogy bár nincsen olyan melegünk, mint kint, nem szabad elfelejteni, hogy fokozott folyadékbevitel szükséges nyáron. A kinti hőségből belépve egy légkondis környezetbe megfeledkezhetünk róla, hogy igyunk. Ezért jobb, ha külön ügyelünk rá, hogy ilyenkor is hidratáljunk, ne csak kívül, belül is.

A kellemetlen tünetek elkerülése érdekében a légkondicionált helységekben szellőztessünk rendszeresen, párásítsunk, ügyeljünk a klíma karbantartására.

Spórolás a cél? Erre figyeljünk!

Áramfogyasztás szempontjából jobban járunk, ha on-off készülék helyett olyan inverteres klímát választunk, amelyik többek között gazdaságos (eco) és éjszakai üzemmódra is állítható – javasolta a Praktiker szakértője. Okosmegoldásokkal is növelhető az energiahatékonyság: egyik hasznos kényelmi funkció, amikor mobilalkalmazáson keresztül távolból tudjuk ki-bekapcsolni és szabályozni a klímát. Ilyenkor például már hazaérkezés előtt takarékos üzemmódban el tudjuk indítani a hűtést, nem lesz szükség turbó funkcióra, amikor otthon vagyunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hagyományos megoldásokkal szintén rásegíthetünk a hűtésre és a spórolásra: árnyékoljunk redőnnyel, függönyökkel, és inkább hajnalban szellőztessünk. Egészségünkre nézve egyik legfontosabb szabály, hogy a kinti hőmérséklethez képest bent 4-5, de legfeljebb 8 fokkal legyen hűvösebb a levegő. Nagyon magas külső hőmérsékletnél sem javasolt 27-28 foknál alacsonyabbra állítani a klímát. A szakértő szerint minden egyes fok eltérés 20 százalékkal növelheti vagy csökkentheti az energiaszükségletet. Ennek ismeretében nemcsak a hőmérsékletet tudjuk tudatosan szabályozni, hanem áramfogyasztásunkat is.

A szakértő szerint sokat spórolhatunk olyan berendezéssel, amelyik flexibilis kompresszorral működik. Mivel az ilyen típusú készülék érzékeli a helyiség hőmérsékleti viszonyait, az automatikus ki- és bekapcsolás helyett állandó hőmérsékletet biztosít, ez pedig akár 30 százalékkal is csökkentheti az energiafogyasztást. Ráadásul a zajszintje is általában csupán 25 dB.