Vége a nyájimmunitásnak, már egymás között is terjesztjük a fertőző kórt: mi lesz itt még?

A magyar lakosság évtizedeken át nyájimmunitás révén védelmet élvezett a szamárköhögéssel szemben, ám az oltásellenesség terjedése miatt ez a védelem meggyengülhet – figyelmeztetett a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint az első félévben 115 szamárköhögéses esetet regisztráltak Magyarországon, jelezve, hogy a fertőzés már hazai terjedésű. Nemrég számoltunk be róla, hogy nyolc vármegyében jelentős számú új esetet regisztráltak. Ráadásul jelenleg a kór elleni védekezés is problémásnak tűnik, hiszen a kór elleni vakcina számos helyen hiánycikk itthon. Galgóczi Ágnes, az NNGYK járványügyi főosztályának vezetője ezért most hangsúlyozta, hogy aki tudja, feltétlenül adja be a védőoltást, hiszen a kötelező oltások és a felnőttkori emlékeztető oltások is fontosak a fertőzések megelőzése érdekében.

Az oltási fegyelem csökkenése, különösen a környező országokban, növeli a behurcolt esetek számát, ami tovább terjedhet a hazai oltatlan vagy részlegesen oltott lakosság körében. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint különösen az újszülöttek és kisgyermekek vannak veszélyben, mivel csak két hónapos kortól kezdik oltani őket. Az oltásellenesség életveszélyes lehet mind az oltatlanokra, mind azokra nézve, akik tőlük kapják el a fertőzést. Az idősebbek számára is fontos az emlékeztető oltások felvétele, mivel a védőoltások hatása idővel csökkenhet.