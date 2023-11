Figyelmeztet Zacher Gábor: súlyos függőséget okozhatnak ezek a vény nélküli gyógyszerek

Korábban az átlagéletkor jóval alacsonyabb volt, így természetes volt, hogy elődeink kevesebb gyógyszert szedtek. Az élettartam kitolódásával azonban együtt jár az is, hogy több betegség jelenik meg, ezek el is húzódhatnak, ezáltal indokolttá válik a fokozott gyógyszerfogyasztás - írja az rtl.hu.

Dr. Zacher Gábor toxikológus az rtl.hu-nak azt mondta, soha nem a gyógyszerszedés tényével van baj, hanem annak mennyiségével és milyenségével.

Sajnos manapság már elmondhatjuk magunkról, hogy nemcsak az alkoholisták országa, de gyógyszerfüggő nemzet is vagyunk.

Mindenféle készítményt össze-vissza fogyasztunk, ám míg az orvos által felírt és felügyelt gyógyszerek sokkal könnyebben ellenőrizhetők és nyomon követhetők, addig a különböző vény nélküli szerek, étrendkiegészítők, vitaminok és más csodaszerek szedése teljesen kontrollálhatatlan. A gyógyszerfogyasztásunk jól mutatja a magyar átlag egészségkultúra problémáját – fogalmazott Zacher.

A háziorvosi rendelő takarítója vagy a szomszéd bármilyen betegséget tud nekünk diagnosztizálni, de lényegében még rájuk sincs szükségünk: az internetes keresőben vagy a chatszobákban is percek alatt azonosíthatjuk, mi bajunk van, és mit szedjünk rá. Zacher Gábor tisztában van a könnyen megvásárolható, vény nélküli gyógyszerek előnyeivel, hiszen olykor több óra várakozástól kímélhetjük meg magunkat. Szerinte a baj akkor kezdődik, amikor nem kellő körültekintéssel vásároljuk és szedjük ezeket a gyógyszereket. A benzinkutakon, bevásárlóközpontokban vagy a drogériákban ugyanis senki sem rendelkezik megfelelő szaktudással ahhoz, hogy ilyen gyógyszerek közül segítsen választani.

Hiába kaphatók vény nélkül ezek a gyógyszerek, akkor is lehetnek a szedésüknek kockázatai és mellékhatásai. Szinte senki sem számol azzal, hogy befolyásolhatják egymás vagy más, rendszeresen szedett gyógyszerek hatásait is, és okozhatnak egyéb, súlyos problémákat a szervezetünkben. Egyes vény nélkül kapható szerek például erősen károsíthatják a gyomor nyálkahártyáját, ez a probléma pedig nem akkor jön elő, amikor pár napig szedjük ezeket, hanem amikor már hetek, hónapok óta alkalmazzuk őket mindenfajta gyomorvédő szer nélkül. Ez később akár vékonybélvérzéshez is vezethet, és kórházi kezelést is szükségessé tehet

– figyelmeztetett a toxikológus.