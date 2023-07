Milyen betegség a pikkelysömör? Tudd meg, mitől alakul ki a pikkelysömör, hogyan kezelhető!

A leggyakoribb egészségügyi problémák közé tartoznak a bőrünket érintő elváltozások, melyek egyes esetekben lehetnek hormonális eredetűek, fertőzőek, de okozhatja őket például autoimmun betegség is – utóbbi kategóriába tartozik a pikkelysömör, aminek szakszerű kezeléssel ma már sokat javíthatunk az állapotán. Nézzük, mi a pikkelysömör, azaz mi az a psoriasis, mik a pikkelysömör tünetei, milyen bőrfelületeken alakul ki nagyobb eséllyel a pikkelysömör!

Cikkünkben a pikkelysömör nevű nem fertőző autoimmun betegség témakörét járjuk körül: tudd meg, mi az a psoriasis, avagy mi az a pikkelysömör, hogy néz ki a pikkelysömör képek alapján és milyen testtájakon jelenhet meg a pikkelysömör (pl. pikkelysömör fejbőrön). Amellett, hogy eláruljuk, mi a pikkelysömör tünetei, azt is megtudhatod, hogy a pikkelysömör mitől alakul ki, avagy a pikkelysömör mi okozza! Hogyan történik a pikkelysömör kezelése, milyen pikkelysömör krém vagy pikkelysömör gyógyszer segíthet a kellemetlen pikkelysömör tünetek enyhítésében?

Mi a pikkelysömör, avagy mi a psoriasis?

A pikkelysömör (psoriasis, pszoriázis) egy olyan bőrgyógyászati megbetegedés, ami a kreatinocyták, azaz a bőrben található szarutermelő sejtek fokozott működésével, túlburjánzásával jár, melynek következményeképp a pikkelysömörrel érintett bőrfelület elszarusodik. A pikkelysömör nevű megbetegedéssel becslések szerint Magyarországon 200.000 ember érintett valamilyen formában, férfiakra és nőkre egyaránt jellemző, bármely életkorban előfordulhat.

A pikkelysömör először általában 20-30 éves kor között jelentkezik, azonban a pikkelysömör gyerekeknél és időseknél is felütheti a fejét. Egyes betegeknél a pikkelysömör fellángolása egyszer fordul elő életük során, azonban a többségnél időről-időre kiújuló betegségről van szó, ami fokozatosan súlyosbodik. A pikkelysömör jelenleg a nem gyógyítható betegségek közé tartozik, a pikkelysömör kezelése során a szakorvos célja a tünetmentes állapot elérése és a pikkelysömörrel érintett gyulladt terület kiterjedésének a csökkentése.

A pikkelysömör okai: mitől alakul ki a pikkelysömör?

Ahogy a fentiekben is jeleztük, a pikkelysömör egy nem fertőző, a szervezetben lezajló autoimmun folyamatok nyomán kialakuló betegség. A pikkelysömör okai genetikai és környezeti tényezőkre vezethetők vissza: a pikkelysömör hátterében álló hajlam bonyolult genetikai szabályok szerint öröklődik, azonban általánosságban elmondhatjuk a pikkelysömör örökletessége kapcsán, hogy amennyiben az egyik szülő érintett a betegséggel, a gyermek esetében 20-30%-os valószínűséggel alakul ki a pikkelysömör, ha pedig mindkét szülőnél jelentkeztek a pikkelysömör tünetei, a pikkelysömör öröklődésének valószínűsége 60-70%-ra nő.

A pikkelysömör okaiként említett genetikai hajlam mellett a pikkelysömör kialakulásában fontos szerepet játszhatnak a minket körülvevő környezeti tényezők, illetve az életmódunk. A pikkelysömör rizikófaktorai közé soroljuk a hormonális tényezőket (különösen a nőknél, például a menstruációs ciklustól függően), az egészségtelen táplálkozást, a bőrrel érintkező mérgező/irritatív anyagokat, a szervezetben lezajló gyulladásos folyamatokat és a lázzal járó megbetegedéseket is. A pikkelysömör kialakulásához, a pikkelysömör kiújulásához hozzájárulhat továbbá a minket érő stressz, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is előjöhet a betegség.

Hogy néz ki a pikkelysömör?

A pikkelysömör tünetei: hogyan ismerjük fel a pikkelysömört?

A fentiekben részletezett okokból kifolyólag a pikkelysömörös megbetegedés során aktiválódnak az immunrendszer T-sejtjei, amelyek gyulladásos folyamatokat indítanak el a bőrben. A pikkelysömör tünetei az esetek többségében olyan jellegzetesek, hogy szövettani vizsgálat nélkül is megállapítható a pikkelysömör diagnózisa, azonban ennek a betegségnek is több típusával találkozhatunk. A pikkelysömör leggyakrabban, amennyiben nem áll fenn felülfertőződés, viaszfehér színű, pikkelyszerű, vastag, száraz, szarus lerakódások formájában jelenik meg, de előfordulhat fekélyesedés, nedvedzés is.

A pikkelysömör (psoriasis) a legtöbb esetben csak bizonyos testtájakon jelentkezik. A pikkelysömörrel érintett területek általában a végtagok külső felszínei, a testhajlatok (pl. térd, könyök, combhajlat), de a pikkelysömör fejbőrön, nemi szervek környékén is gyakran előfordul, illetve mellkason, hason (pl. hasi redőkben) is felütheti a fejét, súlyos esetekben pedig a pikkelysömör elboríthatja a végtagok belső felszínét, a tenyereket és az arcot is.

A pikkelysömör egy másik típusa esetében a bőrfelszínen hirtelen 1-2 mm-es élénkvörös csomók, majd 2-5 mm nagyságúra növő bőrfoltok jelennek meg. Más esetekben nagyobb kiterjedésű, 1-2 cm átmérőjű gócok tarkíthatják a bőrt, ezek összefolyó felületeket képezhetnek. Bizonyos esetekben sajnos az is előfordul, hogy a beteg testfelszínének nagyobbik részét borítja valamilyen pikkelysömörös bőrfolt vagy szarus lerakódás (a pikkelysömör képek alapján is felismerhető, általában jellegzetes tüneteket produkáló betegség).

A pikkelysömör tünetei nyomán kialakulhat a bőrben átmeneti pigmenthiány, ritkán a pikkelysömör körmön is jelentkezhet, illetve vannak a betegségnek ízületi gyulladásokkal, fájdalommal, lázzal, hajhullással járó formái is (arthitis psoriartica). A pikkelysömör gyerekeknél gyakran a fentiekben említett, apró, élénkvörös csomócskák formájában jelentkezik, melyek viszkethetnek, hamarosan hámlani kezdenek.

A pikkelysömör kórlefolyása

A pikkelysömör gyakran a beteg hangulatzavarával, depressziójával jár együtt, ugyanis, habár a pikkelysömör nem fertőző betegség, a látható helyen lévő bőrelváltozások sokakban undort, félelmet keltenek (a többség egyszerűen nem tudja, milyen betegségről van szó, így a fertőzéstől való félelem miatt távol tartja magát a betegtől). Amennyiben esetünkben vagy egy hozzátartozónknál diagnosztizálásra kerül a pikkelysömör, igyekezzünk tudatosítani a környezetünkben, hogy nem fertőző betegségről van szó, senkinek sincs oka az aggodalomra és a távolságtartásra!

A pikkelysömör kórlefolyása során minden beteg egyedi intenzitású tüneteket produkál: egyeseknél a psoriasis az életük során 1-2 alkalommal jelentkezik, másoknál a pikkelysömör fellobbanását tünetmentes időszakok követik, míg ki nem újul a betegség. A pikkelysömör olyan formájával is gyakran találkozhatunk, amikor a pikkelysömörrel érintett elváltozás az adott bőrfelületen hónapokon, éveken keresztül változatlanul fennáll. A többségnél a pikkelysömör kezelése nélkül is javulnak a tünetek a napsütéses nyári hónapokban, ellenben télen (gyakran a ruha dörzsölő hatása miatt) az állapotuk rosszabbodhat. A psoriasis tünetei szintén előjöhetnek és rosszabbodhatnak nagymértékű érzelmi megterhelés, súlyos stressz hatására is.

A pikkelysömör kezelése

A pikkelysömör a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható betegség, azonban a pikkelysömör kordában tartására már léteznek különféle rendszeresen adagolható gyógyszerek és krémek is. A legtöbb pikkelysömör krém célja, hogy leoldja a pikkelysömörrel érintett bőrfelületről a szarupikkelyeket (szalicilsav-tartalmú pikkelysömör krém), ezután általában kortikoszteroid vagy dithranol tartalmú krémek használatát írhatják elő, melyek csillapítják a gyulladást és visszafoghatják a keratinocyták túlműködését.

A pikkelysömör kezelése során a gyógyszerek mellett segíthetnek a vitaminkúrák is (pl. D-vitaminokat tartalmazó pikkelysömör krém is segíthet enyhíteni a pikkelysömör tüneteit), de kezelőorvosunk ajánlhatja a betegséget enyhítő gyógyfürdőzést, emellett sokan fényterápiával vagy biológiai terápiával is próbálkoznak. A pikkelysömör tüneteit gyakran súlyosbítják az életmódbeli tényezők, ezért kezelőorvosunk javallhatja, hogy térjünk át kiegyensúlyozott táplálkozásra és mozgásban gazdag életvitelre.