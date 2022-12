Megfeledkeztünk a higiéniáról? Már annyi fertőtlenítőszert sem veszünk, mint a járvány előtt

A jelek szerint mintha általánosságban feladták, elhagyták volna az emberek a megbetegedések elleni védekezési gyakorlataikat. Ezt tükrözik a megbetegedési számok, de a fertőtlenítő szerek forgalmán is nagyon jól látszik mindez. Sőt, immár ott tartunk, hogy a koronavírust megelőző év eladási számaihoz képest is csökkent a fertőtlenítőszer forgalom.

Az adatok és a visszajelzések is arról tanúskodnak, hogy az emberek a korábbiaknál jóval kevésbé figyelnek a megbetegedések elleni védekezésre, megelőzésre. Ezt egyértelműen jelzik a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai is. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint ugyanis az állapítható meg, hogy a friss, december 5- 11. közötti adatok alapján az országban 239 500 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Tavaly ugyanekkor ez a szám 125 000 körül mozgott. A körültekintő szemlélet csökkenése egy korábbi adatnál is tetten érhető.

Ez a hozzáállás pedig pontosan tükröződik Magyarország egyik háztartásvegyipari vállalatának, a Florin Zrt.-nek a fertőtlenítővásárlással kapcsolatos adatiban. Immár ugyanis ott tartunk, hogy az eladott termékek száma a 2019. évit – az utolsó koronavírus előtti év – sem éri el. Az idén eladott termékek darabszáma alapján a három évvel korábbi adatokhoz képest mintegy 17% a visszaesés. Persze egyes termékek iránti kereslet természetesen eltérő mértékben változott. Az 50 ml-es BradoLife kézfertőtlenítő gél például értékesítése például mintegy 20%-kal csökkent, az 500 ml-es kiszerelés iránti kereslet viszont csak körülbelül 5%-kal mérséklődött.

Ma már egyértelműen kevesebb figyelmet fordítunk kezeink és a minket körülvevő felületek fertőtlenítésére, mint a koronavírus első időszakaiban. A hullámok felerősödésének elkerüléséhez ugyanakkor fontos lenne most is a védekezés ezen formája. Sőt, arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Covid mellett számtalan időszakos és állandó vírus és baktérium tenyészik körülöttünk, melyek ellen fontos, hogy megfelelően védekezzünk. Az eladási számokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az emberek már nem fordítanak kellő gondot a megfelelő kéz- és felületfertőtlenítésre. Így mindenképpen az a cél, hogy 2023-ban növeljük a vásárlóink tudatosságát, és tovább fejlesszük termékportfóliónkat, hogy az igényeknek leginkább megfelelő kiszerelések és termékek álljanak rendelkezésre

– mondta Barta Attila, a cég vezetője.

A háziorvosok vállalathoz érkező visszajelzése is azt mutatja, hogy vesztettek elhivatottságukból ezen a téren az emberek. Rendre arról számoltak be, hogy a tavalyinál többen jelentkeznek náluk megbetegedésekkel.

Ők is és a cég szakértői is rendre megjegyzik pedig, hogy fontos lenne erre figyelni, ugyanis a koronavírus sem tűnt el, de számos megbetegedés van jelen és erősödik ezekben a hetekben. A háziorvosok jelzéseiből az körvonalazódik, hogy az influenza most sokkal inkább jellemző a páciensek körében, mint az elmúlt években.