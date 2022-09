Mi a furunkulus? Mikor fakad ki a furunkulus és hogyan történik a szakszerű kezelése?

Nap mint nap előfordulnak velünk különféle bőrhibák, melyek gyakran kisebb, ritkábban nagyobb kiterjedésű gyulladással, gennytermelődéssel járnak, nem ritka a furunkulus nevű, szőrtüszőgyulladásból kialakuló bőrbetegség sem, amivel súlyosabb esetben mindenképpen szakorvoshoz kell fordulnunk. Tudd meg, mi az a furunkulus és hogyan történik a furunkulus kezelése!

Cikkünkben eláruljuk, hogyan lesz egy szimpla szőrtüszőgyulladásból furunkulus, azaz gyulladt kelés a bőrben. Mikor fakad ki a furunkulus, hogyan történik a kifakadt furunkulus kezelése, egyáltalán a furunkulus mennyi ideig tart? A furunkulus képek alapján felismerhető? A furunkulus milyen orvos hatáskörébe tartozik, kitől kérjünk segítséget furunkulus gyanúja esetén?

Mi a furunkulus?

A furunkulus egy aránylag gyakori, a szőrtüszőkre lokalizálódó, gennyes bőrelváltozás – gyakorlatilag egy olyan szőrtüszőgyulladás, aminek kiterjedése túlmutat a szőrtüszőn, a bőr mélyebb rétegeit is érinti. A furunkulus fájdalmas, gyulladt csomókat eredményez a bőrben, mindig egy szőrtüsző tövéből ered; a csomó környékén gyulladt bőrpír, bőrduzzanat figyelhető meg.

A furunkulus közepén a gyulladás kialakulásától számítva 2-3 napon belül sárgásfehér gennyel teli gennycsap ül ki. A furunkulus mérete változó, a gennyes csomó gyakran 1-3 cm nagyságú, ám szélsőséges esetben akár az 5 centimétert is elérheti – mondanunk sem kell, ilyen esetben mindenképp szakorvoshoz kell fordulnunk, hiszen egy bizonyos méret felett – a fájdalomról nem is beszélve – fennáll a felülfertőződés veszélye, emellett a furunkulus lázzal, rosszulléttel is együtt járhat!

Hogyan alakul ki a furunkulus?

A furunkulus oka a szőrtüszőgyulladás, amit legtöbb esetben a Staphylococcus és Streptococcus nevű baktériumok idéznek elő. A szőrtüszőgyulladás alapvetően egy normálisnak mondható, gyakori bőrelváltozás, bármilyen borotvált testfelületen előfordul – azonban nem mindegy, hogy milyen mértékben, milyen gyakorisággal! A furunkulus a sima szőrtüszőgyulladás szövődményeképp jön létre, gyakorlatilag egy nagyobb méretű, gennyes kelés alakul ki a fertőzött bőrfelszínen. A furunkulus kísérői lehetnek továbbá duzzadt nyirokcsomók és influenzaszerű tünetek is.

Előfordulhat, hogy egymás mellett több furunkulus csoportosul egy nagy, gennyes, összeolvadó terület formájában – ezt karbunkulsnak nevezzük. A probléma súlyosabb verziója a furunculosis nevű betegség, amikor a furunkulusok, karbonkulusok folyamatosan jelen vannak a beteg bőrfelszínén, nagyszámban okoznak gondot a hétköznapokban – ilyen esetben mindenképpen érdemes a problémát kivizsgáltatni, emellett határozott lépéseket tenni az életmódváltás és a személyi higiénia terén.

Hol jellemző a furunkulus?

A furunkulus kialakulása a szőrrel borított testrészekre jellemző: kialakulhat karokon, lábakon, nemi szervek környékén, de a hajas fejbőrön és – főleg férfiaknál – az arcon is. A furunkulus gyakori a hajlatokban – pl. fenéken, végbélnyílás, ágyék környékén, vagy a hónaljban. Ha a gyakran borotvált testrészen jön elő a furunkulus, mindenképpen gyanakodjunk a személyi higiéniából fakadó okokra (fertőzött borotva). Szemkörnyéken is előfordulhat, ám ezeket semmi esetre se piszkáljuk, nehogy továbbterjedjen a fertőzés!

Cukorbetegség állhat a probléma hátterében

Amennyiben a furunkulus állandósult, visszatérő problémát jelent, mindenképpen ajánlott egy vércukorszint mérés, ugyanis a szőrtüszőgyulladás és a furunkulus kialakulására hajlamosító tényező a háttérben húzódó cukorbetegség, ugyanígy az elhízás is okozhatja. Mindemellett a genetikai tényezőket is érdemes figyelembe venni, hiszen vannak, akik biológiailag egyszerűen hajlamosabbak a gyulladásos bőrelváltozásokra.

Személyi higiénia és borotválkozás

Sokan nem gondolják, ám a szőrtüszőgyulladások, furunkulusok esetében gyakran a helytelen borotválkozási szokások és a rossz személyi higiénia áll – ne feledkezzünk meg róla, hogy ami tisztának látszik, az nem biztos, hogy az is! Amennyiben a furunkulus gyakori, visszatérő problémánk, cseréljük le a borotvát, a következőt fertőtlenítsük minden használat után, illetve ne osztozzunk az eszközön barátokkal, családtagokkal sem! Ügyeljünk a borotvált felület síkosítására, a borotválkozás előtti fürdésre is. Bőrünket puhítsuk bőrápoló készítményekkel, borotválkozás után fertőtlenítsük a kezelt testrészt (pl. használjunk arcszeszt, borotválkozás utáni bőrnyugtató krémet).

Mikor fakad ki a furunkulus?

Maga a genny az elhalt szőrtüszőt, fehérvérsejteket és baktériumokat tartalmazza. Ahogy kigyűlik a genny, a furunkulus természetes úton „beérik”, majd magától kifakad (egyszerűen megnyílik a gennyel teli burok teteje), kiürül. A furunkulus beérését lehet gyorsítani párakötéssel, húzókenőcsökkel. Egy fontos szabály van: ne nyomjuk ki magunknak a furunkulus tartalmát, mert ha szakszerűtlenül nyúlunk a fertőzött területhez, csak ronthatunk a helyzeten!

A furunkulus mennyi ideig tart?

A furunkulus egyedi esetektől függően kb. 2 hét alatt múlik el – ebbe beleszámolva a furunkulus kialakulását, begyulladását, beérését és ürülését. Amennyiben a furunkulus nem gyógyul, nagy területen van jelen a gyulladás, mindez hőemelkedéssel, duzzadt nyirokcsomókkal jár, mindenképpen kérjük ki szakorvos véleményét!

A furunkulus milyen orvos hatáskörébe tartozik?

A furunkulus – és más bőrproblémák is – mind a bőrgyógyász szakorvosok hatáskörébe tartoznak, de kérhetjük a háziorvos segítségét is. Habár a furunkulus képek segítségével jól beazonosítható, ne alapozzunk semmit az öndiagnosztizálásra, inkább keressünk egy szakembert!

A furunkulus kezelése

Ki nem fakadt furunkulus esetében az érést gyorsítsuk párakötéssel vagy furunkulus kenőcs használatával – kaphatók vény nélküli készítmények is, ezekről mindenképp kérdezzük az ügyeletes gyógyszerészt, ám célszerű azt a krémet használni, amit a bőrgyógyászunk javasol. Kiterjedt furunkulus esetén antibiotikumos kezelés is javallott lehet, illetve, ha a furunkulus magától nem gyógyul, a bőrgyógyász kezdeményezheti a sebészeti beavatkozást – felnyitás, genny lecsapolása, fertőtlenítés, gyulladáscsökkentés.

A kifakadt furunkulus kezelése a seb nyugtatásával történik: kifejezetten ajánlott a kamillateás gyulladáscsökkentő borogatás, ám a körömvirágkrém is segít. A gyógyult furunkulus helyén – főleg, ha nagyobb területet érintett a gennyes góc, apró kráter maradhat hátra a bőrben, ami idővel sekélyebbé válik, ám a heg megmaradhat. A furunkulus kezelése után – mosás, borogatás, fertőtlenítés – mindig mossunk kezet, ne vigyük át a kórokozókat más testrészeinkre, használati tárgyainkra.