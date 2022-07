Mindenkit figyelmeztetett a Népegészségügy: ha nem figyelünk komoly bajunk is lehet ebből

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Ebben a hatalmas hőségben, amikor még este se nagyon megy 25 fok alá a hőmérséklet csábító látvány lehet a szökőkút. Sajnos sokan engednek is a kísértésnek és megmártóznak a kútban. Miközben nem számolnak az esetleges egészségügyi következményekkel. A Pénzcentrum most utánajárt annak, hogy pontosan mi bajunk is lehet attól, hogy ha így szeretnénk lehűteni magunkat.

A hőség beköszöntével egyre általánosabb látvány lett a várost járva, hogy mindenfelé gyerekek játszanak a szökőkutakban, sokszor ruha nélkül. Ez amellett, hogy egészségügyi szempontból is nagyon kockázatos még közszeméremsértésnek is minősül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A fertőtlenítő vegyszerek is nagy kockázatot jelentenek, mivel a szökőkutakban erősebb vegyszereket alkalmazhatnak, jóval nagyobb koncentrációban, mint például a medencékben. Ezek bőrirritációt, allergiás tüneteket okozhatnak - tudta meg a Pénzcentrum a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK) még korábban. Hozzátették azonban, hogy az úgynevezett interaktív szökőkutaknál más a helyzet, ezeket ugyanis máshogyan fertőtlenítik, tehát itt nem áll fenn a veszélye az esetleges betegségeknek, bőrirritációknak. Persze itt se ajánlott meztelenül rohangálni. A bacilusok melegágya A szökőkutak vizével nem a túlzott klór használat az egyetlen probléma: szennyeződhet porral, talajszemcsékkel és állati ürülékkel is. ráadásul sok kutat nem tisztítanak megfelelően, vagy miután nem üzemel folyamatosan a belső felszínen nyálkás, csúszós élőbevonat alakulhat ki. Ez pedig nem csak balesetveszélyes, de a baktériumok melegágya. Eltávolításuk pedig hagyományos technikákkal szinte lehetetlen. A kórokozók elszaporodhatnak az élőbevonatban, ami egyúttal rejtekhelyként is szolgál számukra a fertőtlenítőszerekkel szemben. Egy meleg nyári napon a szökőkutakban lévő víz könnyen felmelegszik, a 25°C feletti hőmérséklet pedig szintén elősegíti a mikroorganizmusok elszaporodását – hangsúlyozza az NNK az oldalán. A szennyeződésekkel elsősorban olyan mikroorganizmusok (egysejtűek, baktériumok és vírusok) kerülnek a kutakba, amik súlyos hasmenést okozhatnak. A fertőzés lehetősége leginkább akkor áll fenn, ha a vizet pancsolás közben véletlenül lenyelik, vagy nedves kézzel nyúlunk az ételért. Ezek a hasmenéses megbetegedések pedig főleg a gyerekekre veszélyesek. De a vízpermet is veszélyes lehet. Ebben Legionella baktérium lehet, ami a vízpermettel bejuthat a tüdő léghólyagjaiba, ami akár halálos kimenetelű tüdőgyulladáshoz is vezethet. A Legionella az egészséges emberre és gyermekre nézve általában veszélytelen, de egy legyengült immunrendszer – főleg most, a koronavírus után nem sokkal – esetében akár súlyosabb megbetegedést is kiválthat. A megelőzés érdekében pedig arra hívja fel az NNK a figyelmünket, hogy a kánikula idején is tartsuk be az alapvető higiénés szabályokat: ne használják fürdésre a kutakat és ne hűtsék a vizével az arcukat és a nyakukat. Erre a célra inkább az interaktív szökőkutak javasoltak. Bírság is lehet a vége A szökőkutakban való fürdőzéssel nem csak az egészségünket tesszük kockéra, de komoly anyagi kárunk is eshet belőle. Ha rajtakapnak minket a pancsoláson elsősorban tájékoztatnak minket a veszélyeiről, illetve megúszhatjuk egy figyelmeztetéssel, de adott esetben akár 50 ezer forintunkba is kerülhet. A fürdőzésért ugyanis a hatóság 5 ezer forint és 50 ezer forint között szabhat ki bírságot. Ebbe pedig még nincs is benne az esetleges közszeméremsértés.

Címlapkép: Getty Images

