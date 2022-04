Ragályos kór támadja ismét a magyarokat: nem egyszerű védekezni, ezek a tünetek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Majdnem két évbe telt, de végre úgy néz ki, hogy szépen lassan visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba, és lassan elfelejthetjük ezt a pandémiás időszakot. Azonban a tavasszal, a maszkok elhagyásával nem csak a szabadságunk tért vissza, hanem a különböző vírusok, betegségek is, amikről az elmúlt két évben szinte már meg is feledkeztünk. Pedig most sokkal nagyobb erővel támadnak minket, és hosszú ideig velünk maradnak.

Az elmúlt két évben, mióta kitört a világjárvány mintha sikerült volna szabadságra küldenünk a különböző légúti megbetegedéseket, mint a megfázás, vagy az influenza. Ez értelemszerűen annak köszönhető, hogy két éven keresztül maszkot hordtunk és távolságot tartottunk akarva, vagy akaratlan a többi embertől. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban a korlátozások feloldásával újra megnövekedett a szezonális betegségben szenvedők száma, amit ugye a téli hónapok időjárása csak súlyosbított. Persze egy szimpla megfázás a koronavírushoz képest semmiségnek tűnhet, de ettől még kellemetlen tud lenni a torokfájás, az eldugult orr és a rossz közérzet. Persze egy szimpla nátha nem tart tovább mint 1-2 hét, de az orrban és annak melléküregeiben a felépülés után is megmaradhat a dugulás érzete. És könnyedén úgy érezhetjük, hogy ez öröké tart. A fül-orrgégészek ezt azzal magyarázzák, hogy a megfázás idején a szervezet rengeteg nyákot termel, hogy megnyugtassa az orrmelléküregeket és eltávolítsa a fertőzést. Ez pedig nem tűnik el egyik napról a másikra, hiszen időbe telik amíg a szervezet immunválasza elcsitul és megszűnik a váladék felhalmozódása. De mi okozza pontosan ezt az immunválaszt? A légúti fertőzéskor egy kórokozó bejut a légutakba, és az orrunk mélyén lévő sejtekhez tapad, majd elkezd szaporodni. Miközben pedig ez történik a vírus elkezdi irritálni a nyálkahártyánkat, ami gyulladáshoz vezethet, magyarázta a huffpost.com-nak Dr. Christopher Thompson, a kaliforniai Providence Mission Kórház fül-orr-gégésze. Ez a gyulladás pedig válaszreakciót eredményez az immunrendszerünktől, ami pedig elkezd nyálkát termelni, hogy kimossa a szervezetünkből a nem kívánt vírust. A váladék pedig elkezd felhalmozódni, hogy nedvesítse az irritált orrunkat. Persze alapvetően mindig nedves a nyálkahártyánk, de a megfázás során keletkező váladék sokkal vastagabb, ragadósabb és általában sárga vagy zöld. Ez, azaz a takony pedig annak a jele, hogy testünk védekezik a betegség ellen. Sokaknak viszont a megfázás elmúlásával sem szűnik meg az orrdugulás, a torokköszörülés. Ez azért van, mert – ahogyan már fent írtuk – a szervezetben termelődött váladék sokkal lassabban ürül ki a szervezetből. Azt, hogy a szervezet mennyi váladékot termel számos tényező befolyásolhatja, beleértve a genetikát, a vírus típusát és a vírusterhelést, aminek ki volt téve a szervezetünk – magyarázta Dr. Brian Kaplan, a Baltimore-i Orvosi Központ vezető fül-orr-gégésze. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Hogyan gyorsíthatjuk fel a gyógyulást? Bár Dr. Kaplan szerint nem létezik olyan módszer, aminek segítségével egy varázsütésre el tudjuk tüntetni a feszítő érzést az arcüregünkből, de azért vannak trükkök, amik felgyorsíthatják azt. Az első ilyen dolog az, hogy igyunk sok folyadékot. Mondani se kell, hogy a folyadékbevitel fontos, pláne betegség esetén, de ebben az esetben különösen. Ugyanis a folyadék elvékonyítja a nyálkahártyán felgyülemlett váladékot, amivel csökken a nyomás az arcüregben és máris jobb lesz a közérzetünk. A pihenés. Nem lehet elégszer mondani, hogy betegség esetén mennyire fontos, hogy pihenjünk. Hajlamosak vagyunk ugyanis – főleg felnőttként – megfeledkezni arról, hogy betegen ne éljük ugyanazzal a lendülettel az életünket. Viszont elengedhetetlen, hogy pár napra visszavegyünk a hajtásból ahhoz, hogy a testünk gyorsabban talpra álljon. A pihenéssel ugyanis a szervezetünk a felépülésre tud koncentrálni és nem más feladatok elvégzésére. Az inhalálás is nagyon sokat tud segíteni nekünk, és nem is szükséges hozzá elmennünk egy gőzfürdőbe. Elég csak egy lábas vizet forralni kamillával és egy ideig inhalálni felette. Ez ugyanis csökkenti a gyulladást, amivel könnyebben tudunk majd lélegezni, és a kellemetlen érzés is megszűnik az orrunkban. Ráadásul nagyon sokat segít az arcüreg gyulladása esetén, illetve annak megakadályozásában. Ezen kívül bátran nyúljunk az orrcsepphez, hiszen ezek segítenek a megfázásos tünetek kezelésében. Viszont nagyon óvatosan kell velük bánni, hiszen könnyedén függőség alakulhat ki, illetve nagyon száríthatják a nyálkahártyát, így aki orrvérzésre hajlamos annak egyáltalán nem javasolt ez a megoldás. Az orvosok viszont mindezek mellett hangsúlyozzák, hogy ha 10 nap alatt se javul az állapotunk mindenképpen forduljunk háziorvosunkhoz, hiszen könnyedén arcüreggyulladás alakulhat ki.

Címlapkép: Getty Images

