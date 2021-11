Járványszigor a magyar iskolákban: ilyen szabályokat vezettek be az intézmények

Szinte iskolánként, területenként változó az, hogy a diákok maszkkal, vagy anélkül járnak iskolába. Nem csak a fővárosban, vidéken is ez a tendencia.

Egyes iskolákban az órák alatt is kötelező, míg máshol a szünetekben sem muszáj felvenni a maszkot. Több helyen a szalagavatót megtartják, az egyéb rendezvényeket ugyanakkor elhalasztják. Az átoltottság a legtöbb helyen magas, az Emmi által közölt járványügyi adatok pedig egyelőre nem drámaiak, az iskolák 1 százalékában kellett intézkedni a vírus miatt.

Jelenleg az óvodai csoportok kevesebb mint 2, az iskolai osztályok nagyjából 1 százalékát érintik tanügyi intézkedések – közölte az EMMI. Bár ez az arány nagyon alacsony, az elmúlt hetekben több szakember és intézmény jelezte, hogy a gyerekek körében is egyre több a fertőzött.

A vidéki iskolákban is változó, hogy milyen intézkedések vannak életben, csak úgy, mint a középiskolákban is.

Összességében azt látjuk, hogy a középiskolákban jobb a helyzet, ott ugyanis a diákok egy jelentős százaléka védett

– erről már Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszélt az Indexnek. A lap írásából az is kiderül, hogy a vidéki középiskolákban bár nem vezettek be korlátozásokat, bizonyos intézkedéseket a diákok is követnek.