Kiderült, mi terítette le Schobert Norbit: ezért került kórházba a fitneszguru

Schobert Norbi édesanyja elárulta, mi volt a baja fiának, amiért kórházba került.

A Blikknek Norbi aggódó édesanyja arról beszélt, hogy fia „túl van az életveszélyen, egy enyhe lefolyású sztrókja volt, nem kellett műteni”. A fitneszguru állapota a hírek szerint stabil. A Bors korábban egyébként arról számolt be, hogy Schobert Norbert a szokásos reggeli futását követően lett rosszul. Rubint Réka, Norbi felesége ezt egy Facebook posztban meg is erősítette, sőt arról is írt, hogy férjét mentőhelikopterrel szállították egy budapesti kórházba, ahol jelenleg is orvosi felügyelet alatt áll.