Mik a vashiány tünetei? A vashiány pszichés tünetei, a vashiány tünetei bőrön, a vashiány tünetei karikás szem esetén

A vashiány mind a gyermekek, mind a felnőttek esetében az egyik leggyakrabban előforduló hiánybetegség, ami alapvetően nehezen azonosítható, azonban a vashiány diagnosztizálása már egy egyszerű laborvizsgálat során könnyedén megtörténhet. Nézzük, mik a vashiány tünetei és mit okozhat a vashiány hosszú távon!

Cikkünkben a kifejezetten gyakori vashiány tüneteivel és a vashiány okaival foglalkozunk. Eláruljuk, hogyan jön éltre, mik a vashiány okai és mik a vashiány tünetei bőrön, illetve mik a vashiány pszichés tünetei, mi utal arra, hogy vashiány áll fenn egy embernél? Hogyan szüntethetőek meg a vashiány tünetei és hogyan történik a vashiány kezelése? Milyen ételek segítenek a vashiány megszüntetésében, mit fogyasszunk vashiány ellen?

Milyen szerepet lát el a vas a szervezetünkben?

A vas az egyik legfontosabb nyomelem, amelyre szüksége van a szervezetünknek a normális és egészséges működéshez. A vasnak köszönhetően jut el az oxigén a sejtekhez: a felnőtt szervezetben található átlagosan 4-5 grammnyi vas legnagyobb része a fehérjékhez kötődik – ilyen például a vörösvérsejtek felszínén található hemoglobin is. A hemoglobin nevű óriásmolekula fő alkotóeleme a vas; ennek a fehérjének köszönhető a vér oxigén- és széndioxid-szállításának biztosítása. Ha a vérben vashiány lép fel, azt jelenti, hogy nem megfelelő módon működik a szervezet oxigénellátása, hosszútávon pedig anémia, azaz vérszegénység alakulhat ki.

A vashiány okozta problémák okozta vérképzési zavar azt eredményezi, hogy csökken a szervezet oxigénellátásáért felelős vörösvérsejtek száma – ez a felnőtteknél általános gyengeségérzetet és rossz közérzetet okoz, a csecsemőknél, gyerekeknél pedig akár fejlődési rendellenességekhez is vezethet. Ha a vérszegénység várandós nőket érint, az a gyermek koraszülöttségét okozhatja.

Mik a vashiány okai?

Az szervezetben fellépő vashiány számos okra visszavezethető, ilyen például a vérveszteség, amit a legtöbb esetben az emésztőrendszeri megbetegedések okoznak (vérző gyomorfekély, aranyér, vastagbélrák), de nőknél lehet a vashiány oka erős menstruációs vérzés okozta vérveszteség is.

A vashiány gyakori oka a vashiányos táplálkozás, amikor a szervezetünkbe nem viszünk be elég nyomelemet. A vasat legkönnyebben állati eredetű élelmiszerek (hús, hal) fogyasztásával vihetjük be, de számos vastartalmú zöldséget is elfogyaszthatunk (pl. cékla), azonban a növényi eredetű vas felszívódásának a hatásfoka a húsénál gyengébb. Vegetárius/vegán diéta esetén fordítsunk figyelmet a vas pótlására táplálék-kiegészítőkkel!

A vashiány oka lehet emésztőrendszeri felszívódási probléma is, amikor az elfogyasztott élelmiszerekből származó vas – például csökkent gyomorsavtermelés esetén – nem tud hasznosulni, de okozhatja azt lisztérzékenység és emiatt a bélbolyhok sérülése is. A vashiány gyakori terhes nőknél, ugyanis a magzat vérellátásához is fel kell tartania a szervezetének a hemoglobinszintet – terhesség esetén tehát már előre készüljünk a szervezet magasabb vasigényére!

A vashiány tünetei

A vashiány tünetei enyhe vashiány esetén alig észrevehetőek, azonban minél súlyosabb a probléma, annál inkább kiütköznek a vashiány tünetei. A vashiány tünetei között tipikusan jellemzőek a betegre a kimerültségre utaló tulajdonságok, ilyen a sápadtság, az általános gyengeség-érzet, az ingerlékenység vagy a hidegségérzet. A vashiány tünetei közé tartozhat a légszomj, a gyakori szájüregi gyulladás, vagy az afták megjelenése a nyelven. A vashiány tünetei közé tartoznak a törékeny körmök, az erős szívdobogás-érzés, a rossz étvágy vagy a nyugtalan láb szindróma.

A vashiány tünetei bőrön

A vashiány okozhat száraz, viszkető bőrt, gyenge, töredező körmöket és hajhullást is, ugyanígy száraz ajkakat és száraz szájzugot. A vashiány okozta alacsony oxigénszint miatt a sebeink, horzsolásaink is lassabban gyógyulnak – ha ezeket a szemmel látható tüneteket érzékeljük, mindenképpen forduljunk orvoshoz vashiány gyanújával.

A vashiány pszichés tünetei

A vashiány tünetei között az egyik legjellegzetesebb vonás a folyamatos fáradtság- és gyengeségérzés, illetve az ezzel járó fejfájás, ingerlékenység és rossz teljesítőképesség. A vashiány pszichés tünetei közé tartozik a szédülés és a kábaság, a türelmetlenség és számos esetben a feledékenység is, ezek egyvelege pedig hosszan tartó, általános rossz közérzetet, „kipihenhetetlen fáradtságot” okoz.

Vashiány tünetei karikás szem

A vashiány tünetei között jellegzetes a karikás szem, ami állandóan fáradt, levert vagy túlhajszolt kifejezést kölcsönöz az arcnak – nemhiába, a vashiány elszenvedője így is érzi magát látszólag bármilyen ok nélkül.

A vashiány diagnosztizálása, a vashiány kezelése

A vashiány egy nagyon egyszerűen diagnosztizálható hiányállapot, amíg vérszegénységgel nem párosul, addig nem beszélünk konkrét betegségről sem. Amennyiben tartósan rossz közérzetet és fáradtságérzetet tapasztalunk, korábban idegen bőrproblémákkal párosulva, kérjünk háziorvosunktól beutalót egy laborvizsgálatra – a vérképeredményekből azonnal kiderül, hogy a vashiány tünetei nehezítik-e meg a mindennapjainkat.

A vashiány kezelése minden esetben vaspótlással történik, amit bevehetünk egyszerűen vastablettával, vagy különböző vitamin- és nyomelem-kombinációkban, illetve egészséges, vasban gazdag táplálkozás útján is. A vasat érdemes éhgyomorra bevenni és sok folyadékkal lekísérni, vagy magas C-vitamintartalmú gyümölcslevekkel segíteni a felszívódását. A vaspótlás okozhat sötét, feketés székletet, azonban ez normális.

Mit tegyünk a vashiány ellen?

A szervezetünkből hiányzó vaskészletek feltöltése hetekig, hónapokig is eltart, éppen ezért nagyon fontos már a vashiány megelőzése is - ne csak akkor kezdjünk el helyesen táplálkozni, amikor megjelentek a vashiány tünetei! Vasban gazdag élelmiszerek a húsok és a halak, különösen a máj. A magvak is emelik a szervezet vastartalmát (szezámmag, lenmag, tökmag), de magas a tojássárgája vastartalma is. Sok a vas mindemellett a hüvelyesekben, a rókagombában, a sóskában vagy a spenótban, valamint az olyan gyümölcsökben, mint az erdei bogyók vagy az aszalványok. Fogyasszunk minden évszakban sokat a fent leírt élelmiszerekből, hogy a vashiány ellen már a vashiány megelőzésével felvehessük a küzdelmet!