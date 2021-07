Orbán Viktor: ma elérjük az 5,5 millió beoltottat, újabb korlátozásokat oldunk fel ×

Ma eléri az 5,5 milliót beoltottak száma, így újabb korlátozásokat oldanak fel Magyarországon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádiónak adott szokásos interjújában.

"A ma hajnali jelentésemben az áll, hogy az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a vírusnak Magyarországon; kórházban 76-an vannak, közülü 22-en vannak lélegeztetőgépen" - fogalmazott a miniszterelnök.

A negyedik hullámmal kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, hogy szakemberek szerint a negyedik hullám elkerülhetetlennek tűnik, és kezdetét a legtöbben szeptember-októberre várják. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy az, aki be van oltva, az jó eséllyel kimaradhat ebből a hullámból. Az oltások 90%-ban hasznosak, hatásosak. Hozzátette:

Aki be van oltva, az nagy valószínűséggel kimarad a negyedik hullámból, de ha mégis eléri, akkor is enyhébb lesz a betegség lefolyása. A kormány foglalkozott ezzel a kérdéssel és megnézte, hogy a legrosszabb esetben mennyi ágy kell, és Magyarország felkészült a hullámra.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyelőre itthon nem lesz harmadik oltás. Mint mondta, a harmadik oltással azért vagyunk bizonytalanok, mert nem tudjuk, ennek milyen hatása lenne. "Egy dolgot nézek én: hogy a gyógyszergyártó cégek vállalják-e a felelősséget azért, hogyha beadunk egy harmadik oltást, akkor milyen következmények várhatók. Ma ez egy nem lezárt vita" - fogalmazott.

Ma délutánra, estére érheti el Magyarország az 5,5 millió oltott számot

- ismételte meg a miniszterelnök. Így sehol sem lesz kötelező a maszkviselés, például a boltokba sem. Védettségi nélkül lehet belépni az éttermekbe, szállodákba, előre váltott jegyes kulturális eseményekre - sorolta a lazításokat. Három helyen maradnak a szigorú korlátok: sportrendezvények, zenés-táncos rendezvények, zárt térben tartott koncerteseménye.

Orbán a magyar gazdaság helyzetéről

"A fogaskerekek csikorognak az élet újraindítása körül" - fogalmazott Orbán Viktor. "A gazdasághoz szükséges gyorsaság tempója lassabban indul meg, ezért van szükség váratlan kormányzati döntésekre. Ha csak magától hagyjuk a gazdaságot újraindulni, akkor az lassabb lesz a növekedés" - fejtette ki, és hozzátette, ilyen kormánydöntéseket is hoztunk párat a tegnapi kormányülésen.

A döntéseink, melyeket meghoztunk főként az építőipari termékekre irányul. Októbertől elrendeltünk egy kiviteli korlátozást. Azért szaladtak el az árak, mert megnőtt a kiviteli mennyiség bizonyos építőipari termékek esetén. De az EU részei vagyunk, ezért be kell ezt jelenteni Brüsszelben. De addig is a kivitel esetében bejelentési kötelezettséget vezetünk be és állami elővásárlási jogot

- fogalmazott Orbán Viktor.

bizonyos termékeknél egy árszint felett elvonjuk az ár 90%-át, extraprofit adót vezetünk be

- tette hozzá, és konkrétan megemlítette a kavicsot és a sódert. De jelezte, hogy más termékeknél is készülnek erre. Azt is jelezte, hogy amely cég nem kezdi meg 1 éven belül a kitermelést a bányákból, akkor attól elveszik a kitermelési jogot.

Emelett a miniszterelnök beszélt további döntésekről is: ilyen például a távmunka kiszélesítése; az exporthitel biztosítása. Emellett Orbán beszélt arról is, hogy "3 éves bértámogatást tudtunk kötni a MÁV-val, Volánbusszal és a többi állami tulajdonban lévő cégeknél. 3 éves bérmegállapodás jön ezeknél a cégeknél" - fogalmazott.