Ketyegő bombákat hajtanak a magyarok: így éghet ki seperc alatt a kocsid

Először csak a motortérben csapnak fel a lángok, majd pedig átterjednek az egész autóra - ismerős filmjelenet. Node mennyi realitása van a dolognak? Tényleg képes pillanatok alatt kiégni, felrobbanni egy kocsi? Mit tudunk tenni, hogy ezt megakadályozzuk, ha már kigyulladt a jármű? Alább kiderül, ahogyan azt is megtudhatod, hogyan előzd meg a komolyabb tűzeseteket! Ez azért is fontos, mert a magyarok jellemzően idős autókat hajtanak, amelyeknél már egyre nagyobb eséllyel jelentkezhetnek ilyen problémák - főképp, ha el vannak hanyagolva.

Először is érdemes tisztázni: milyen körülmények között gyulladhat ki egy autó. A tüzeket jellemzően egy elektromos rövidzárlat, vagy esetleg egy túlmelegedett alkatrész okozza. Ha pedig az üzemanyagrendszer is sérült, akkor nagy a baj, hiszen a lángoknak oxigén is kell, amia zárt rendszerbe nemigen juthat be - legalábbis csak a működéshez szükséges helyeken. Éppen ezért az autótüzek általában lassan terjednek, az ADAC szerint kb. nyolc percre van szüksége a lángoknak, hogy az egész autót ellepjék.

És az is csak fikció, hogy az égő autó felrobbanna: legalábbis elég ritkán esik meg ilyen egy sima tűz okán, legfeljebb akkor, ha a tankban gázkeverék van - azaz az üzemanyag elpárolog, és keveredik az oxigénnek. De ez a német autóklub szerint csak akkor történhet meg, ha nagyon kevés üzemanyag van a tartályban, és a keverék közvetlenül a nyílt lánggal érintkezik.

A szakemberek szerint nem lehet biztossággal megmondani, hogy a tűz keletkezésétől kezdve mikor robbanhat fel a kocsi. Ha az üzemanyag, az olaj kifolyik valahol, akkor meggyullad, ám a lángoknak még el kell érniük a tartályt - benne a gázkeverékkel. Ha kigyullad az autód, az első és legfontosabb, hogy menj minél távolabb, és hívd a tűzoltókat! Ugyanis nem a tűz az egyetlen veszélyforrás: a kocsi műanyag alkatrészeiből felszálló füstben rengeteg mérgező anyag lehet, ami szintén nagyon-nagyon károsak az emberi szervezetre.

Az ADAC szakemberei vastagon aláhúzzák, hogy

nem kell pánikba esni, ha felcsapnak a lángok a motorháztető alól, bőven van idő biztonságos távolságra menni, vagy gyorsan kimenteni az értékeket.

Ütközéskor is kigyulladhat!

Ha egy nagyobbat karambolozol, és komolyabban megsérül az autó eleje, akkor is könnyen lángra kaphat a kocsi. Ugyanis sokan elfelejtik áramtalanítani a járművet, amikor kiszállnak, mivel ekkora a motor már vélhetően lefulladt. Ez azért veszélyes, mert az ütközéstől nagyobb esély van egy rövidzárlatra, amitől könnyen felcsaphatnak a lángok.

Így egy ütközés után mindenféleképpen vedd ki a kulcsot a kocsiból - ha hozzáférsz, akkor érdemes biztosra menni, és az akksiról is lehúzni a sarukat!

Itt is érdemes odafigyelni: lassan, oldalról ajánlott felnyitni a géptetőt, mivel, ha már alakul valamilyen kisebb tűz, akkor az a bezúduló oxigéntől hirtelen belobbanhat - egyenesen a sofőrre. Ha van tűzoltókészülék a kocsiban, azzal mindenképpen fújj be egy kis résen keresztül a motortérbe!

Amennyiben vezetés közben jön elő az égett szag, vagy a füst a műszerfal mögül, akkor is kötelező áramtalanítani az autót - így megszűnhet a zárlatos vezetékek melegedése, izzása.

Hogy kell eloltani?

A szakemberek szerint az autókat oltóhabbal kell eloltani, mivel sok az éghető anyag és az elektromos berendezés a motortérben. A tűzoltókészülék ugyan nem kötelező felszerelés, de mindenképpen ajánlott a beszerzése! A katasztrófavédelem szerint ennek optimális elhelyezése az első utas oldali ülés lábtér bal oldalán vízszintes helyzetben. Másodlagos megoldás lehet a csomagtartóba való beépítés, de ott vegyük figyelembe, hogy a csomagok elmozdítása nélkül hozzáférjünk.

De a legkönnyebb védekezés mindenképpen a prevenció: ajánlatos gyakorta megvizsgálni a folyadékok szintjeit, és esetleges szivárgások után kutatni. Emellett érdemes figyelni a kábelek állapotára, és a megfelelően záró tanksapkára is - ha utóbbi nem működik megfelelően, egy apró szikra is elég, hogy begyulladjon a kipárolgó üzemanyag, és kész a baj!

Bár nem egyszerű megállni, de cigizni sem tanácsos az autóban: az utastérben keletkező tüzeket jellemzően a leeső, visszafújt csikkek okozzák.

Életveszélyesek lehetnek az öreg autók

A lakáspiachoz hasonlóan az autópiac is dübörög Magyarországon, csak sajnos zömében 10 évnél idősebb verdák érkeznek az országba. A hazai gépjárműállomány átlagéletkora nagyjából 14-15 év.



Pedig egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon jól járunk az idősödő kocsikkal, hiszen amellett, hogy azok korszerűtlenek, és szép lassan tuti előjön valami komolyabb meghibásodás. Annak függvényben, hogy az autó korábbi gazdái mennyit fordítottak a karbantartásra, akár még tűzveszélyesek is lehetnek a régebbi járművek, Hiszen egy kisebb szivárgás, vagy egy rosszul bekötött rádió is elég lehet ahhoz, hogy felcsapjanak a lángok! Ha hanyagoljuk a karbantartást, akkor az idő múlásával egyre nagyobb a valószínűsége egy komolyabb tűzesetnek.

Az pedig valljuk be, senkinek se jó, hiszen a kiégett kocsi árát jellemzően csak a casco biztosítás fizeti, a kötelező nem - utóbbi épp azért kötelező, mert a másokban okozott károkat téríti meg, a sajátunkét nem. Tehát, ha nem valami baleset okán gyulladt ki az autód, hanem mondjuk menet közben, és elharapódzik a tűz, akkor a drágább biztosítás nélkül egy forintot nem fognak megtéríteni a kárból.