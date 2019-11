Bréking! Itt az MNB szuperbiztonságos csodafegyvere, több millió magyart érint

Az MNB fontos lépést tett meg 2017 szeptemberében a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek bevezetésével. Ekkor sokan azt gondolták, hogy ez egy egyszeri lépés volt, ma azonban az MNB bemutatta a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást (MFO). A cél a biztonságosabb, átláthatóbb, gyorsabb kártérítést biztosító termék, amely pár hónapon belül már elérhető lesz a biztosítóknál. A minősített termék lefedi az összes lehetséges káreseményt, elkerüli a túlbiztosítást, és 10 napon belüli kártérítést ígér. A termék több millió ügyfelet érint.

Egy újabb fogyasztóbarát innovációval gazdagodott az MNB termékportfoliója. Az MFO bevezetésével a verseny tovább erősödhet és a pénzügyi szektor iránti bizalom tovább erősödhet - mondta el Kandás Csaba, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a jegybank sajtótájékoztatóján. Az MFL sikeres terméknek bizonyult, mert mostanra 60 ezerre nőtt az MFL termékek aránya - ma már 10-ből 6 lakáshitel ilyen.

Tekintettel ennek a terméknek a sikerére, az MNB további termékek bevezetésére döntött, és most a lakásbiztosítások piacát szeretnék ebbe az irányba terelni. A biztosítókkal együttműködve kialakították az MFO-kat, amelynek a célja, hogy átláthat és biztonságos legyen, a mostani gyenge verseny pedig erősödjön. Növelhet ezáltal az ügyfélmobilitás és a digitalizáció. A fő alapelvek szerint a díj és a szolgáltatás egyensúlyban kell lennie, fő szempont a gyors kártérítés, valamint a szerződéskötés soráni átláthatóság.

Magas elvárást fogalmazott meg az MNB, amelyek egyidejűleg minimumkövetelmények - ettől eltérni csak az ügyfél javára és egyetértésével lehet. Ez a csomag kiterjed a kockázatok széles körére, miközben a kizárásokat a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével minimalizálták. Van tehát egy alapcsomag, ami mellé további kiegészítéseket választhatnak. Az alelnök szerint tehát nő a biztonság, átláthatóság, valamint gyakoribb lesz a felmondási lehetőség - ez negyedéves lesz a mai éves helyett. A minősítésre pályázni kell jövő év január 10-től különböző termékeikkel. Ha sikeresen átmennek az értékelésen, akkor használhatják ezt a névjegyet.

Az első ilyen termékek tehát vélhetően 2020 első negyedévétől lesznek elérhetőek, ehhez pedig jegybanki összehasonlító webes felület is elérhető lesz. Az MNB várakozása szerint ez hasonló dinamikával fog felfutni.

Az "Otthonbiztosítás" megnevezés eredetéről Nagy Koppány, biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgató elmondta, hogy amennyiben Minősített Fogyasztóbarát Lakásbiztosításnak nevezték volna, akkor a rövidítése (MFL) összekeverhető lett volna a lakáshitelekre vonatkozó MFL termékekkel. Nagy elmondta, hogy a minősített lakáshitelekből 680 milliárdot folyósítottak 55 ezer szerződéssel.

Tizenkét szereplő van a biztosítási piacon, de 4 szereplő dominálja a piacot, 8 pedig csak kullog utánuk. Erősen koncentrált tehát a biztosítási piac. Magyarországon a jóléti társadalmakhoz képest alacsony a szolgáltatási szint. Az alapelvek közül a hasznosság a szolgáltatás oldaláról, nem a díj oldaláról fontos. Nagy kiemelte még a teljeskörűséget - azaz a terméknek ki kell terjednie minden egzisztenciát veszélyeztető kockázatra. Az ügyfél több szolgáltatást kap, magas szintű védelmet, a lehető legminimálisabb kizárások mellett. Fontos volt, hogy ne legyenek rejtett díjköltségek, amelyek emelik a biztosítási költséget, de az összeget nem növelik - azaz ne legyen túlbiztosított egy ingatlan. Ezt a szempontot beépítették az értékkövetésbe is.

A csomagba az elemi károk mellett beleépítettek további általános modult is - ilyen például a vízkár, betörés, rongálás, üvegtörés és felelősségbiztosítás. Ezek nem feltétlenül volt benne eddig egy lakásbiztosításban, így megtörétnhetett, hogy ezekre a gyakori eseményekre nem fizetett a biztosító. Ezek a további elemek nem opcionálisak, hanem kötelezően szerepelnie kell. Természetesen vannak további elemek is, amelyek kötelezően nyújthatók - értéktárgy, készpénz kiegészítő, kerti dísznövény-biztosítás, balesetbiztosítás is.

Az ügyfélnek gyors lesz a kártérítés, érthető, a termék pedig rugalmasabb lesz. A kárrendezés gyorsított: ha nem bonyolult a kár, akkor 10 munkanapos ügyintézés áll rendelkezésre: a kárszemlének 5 napon belül meg kell történnie, innentől kezdve pedig 5 napon belül meg kell történnie a kárkifizetésnek. Létezik persze kárelőleg nyújtása is, lesz egy egyszerűsített ingóságlista is. A termék ezen felül családbarát, zöld és digitális is Nagy Koppány szerint. A terméken egy éve dolgozik a Magyar Nemzeti Bank.Azt is elmondta Nagy Koppány, hogy 1 millió háztartás ma nincs biztosítva, 4 milliónak viszont van.