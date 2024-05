Óriási roham indul a slágerországokba: egyre több magyar nyaral itt, miről tudhatnak?

Egy friss felmérés szerint idén nyáron az ügyfelek 56 százaléka tervez külföldi utazást, többségük legalább egy hetes út keretében teszi majd ezt. Az egyik biztosításközvetítő társaság utasbiztosítási statisztikái szerint a nyaralási utazások az esetek felében Horvátországba, Olaszországba vagy Ausztriába irányulnak. Az utazni vágyók idén a tavalyinál 7-8 százalékkal magasabb utasbiztosítási díjakkal számolhatnak.

Az Insura.hu felméréséből kiderül, hogy az ügyfelek többsége a külföldi nyaralást részesíti előnyben, csupán a válaszadók 36 százaléka preferálja a belföldi helyszíneket. Az idei terveket illetően 39 százalék nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez, csak belföldre 32, míg csak külföldre 17 százaléknyian utaznának el ezen a nyáron. A válaszadók 12 százaléka ugyanakkor idén nem tervez nyaralást.

A külföldre utazók 59 százaléka legalább egy hetes úttal kalkulál, 19 százalékuk egy hosszabb és egy rövidebb utazást is beiktatna ebben az időszakban. 14 százalékos az aránya azoknak, akik többször mennének néhány napra, a fennmaradó 8 százalék pedig csak egy-egynapos kiruccanásokban gondolkodik. Természetesen az anyagi helyzet alakulása is fontos szerepet játszik az utazási döntésekben: a válaszadók 11 százaléka jelezte azt, hogy idén egyáltalán nem tud nyaralásra költeni, és további 40 százaléknak is csak a megszokottnál szerényebb nyaralás fér bele a költségvetésébe.

A felmérés válaszadóinak kétharmada minden külföldi utazására köt biztosítást. Az Insura.hu utasbiztosítási adatai szerint az első négy hónapban megkötött utasbiztosítások átlagdíja 11 700 forint volt, szemben a tavaly ilyenkor tapasztalt 10 900 forintos átlaggal. Várhatóan a nyári szezonban is 7-8 százalékkal kell majd többet fizetni ezért a szolgáltatásért tavalyhoz képest.

A leggyakoribb félelem az utazásokkal kapcsolatban a hirtelen baleset vagy betegség bekövetkezését övezi: a válaszadók 67 százaléka tart kiemelt mértékben ezektől az eseményektől. A jármű útközben történő lerobbanását 41 százaléknyian említették. de komoly szorongást okoz a lopás vagy rablás bekövetkezése is (25%). További rizikófaktor az utazók szemében a repülőgép lekésése vagy a járattörlés (18%), illetve a poggyász elvesztése (17%).

Jelentősen megnőtt az utazási kedv

A KSH adatai szerint 2023-ban a magyar állampolgárok összesen 21,1 millió alkalommal utaztak külföldre, 17 százalékkal többször, mint egy évvel korábban. A tartózkodási idő elérte a 65,9 millió napot, ami 26 százalékkal volt több, mint 2022-ben.

Mindez jól tükröződik az utasbiztosítási díjbevételek alakulásában is: az MNB adatai szerint míg 2022-ben a biztosítók bevétele ebben a szegmensben 15,2 milliárd forintot tett ki (gyakorlatilag visszakapaszkodva 2019, az utolsó covid előtti év szintjére), addig tavaly az utasbiztosítások díjbevétele 27 százalékos növekedést produkálva elérte a 19,3 milliárd forintot.

A cégnél a tavaly nyáron megkötött utasbiztosítások 26 százaléka horvátországi, 15 százaléka olaszországi, 9 százaléka pedig ausztriai utazásra szólt, vagyis az összes utazás 50 százaléka e három ország között oszlott meg. A lista következő országai Szlovénia (8%), Görögország (5%), valamint Románia (5%) voltak. Ezekben az arányokban várhatóan idén sem lesz jelentős elmozdulás.

A biztosított nyári utak hossza jellemzően 4-8 nap között mozog: az összes út 65 százaléka tartozik ebbe a körbe. Messze a leggyakoribb a 8 napos kiutazás, ami a hetes turnusokra jellemző 8 nap/7 éjszaka sémát követi.