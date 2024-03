Megdöbbentő dolog derült ki a pedofil bűnözőkről: ezt kevesen tudják, mégis sokat számít

Egy magyar kutatás szerint 183 pedofil bűnelkövető közül csak kettő volt orvosi értelemben is pedofil – írja a hvg.hu.

Nagyon félrevezető és pontatlan, hogy a média és a közbeszéd egységesen pedofilnak hívja azokat, akik gyermekek sérelmére követnek el szexuális bűncselekményt - mondta el a lapnak Szabó Judit, az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) főmunkatársa. A tudományos írások alapján ugyanis kijelenthető, hogy egyrészt nem minden pedofil hajlamú ember válik bűnelkövetővé, másrészt azoknál, akik szexuálisan bántalmaznak gyermekeket, sokszor nem állapítható meg a szó orvosi értelmében pedofília.

A cikkben arról is beszélnek, egyelőre a kutatók nem tudják hogyan alakul ki a pedofília, egyes megközelítések szerint a pedofília idegrendszeri fejlődési zavarnak minősül, más teória alapján viselkedési zavarnak számít, például gyermekkorban elszenvedett szexuális abúzusra vezethető vissza. A szakértő ugyanakkor kiemeli, ez nem jelenti azt, hogy minden olyan gyermekből, akit szexuálisan bántalmaztak, felnőttként pedofil lesz.

Ezt az is alátámasztja, hogy a statisztikák alapján a gyermekkorban szexuális abúzust elszenvedő gyerekek többsége lány, a felnőttként bántalmazók többsége pedig férfi. Szabó Judit arról is beszélt, hogy a gyermekek elleni szexuális bántalmazás elkövetői körét összemosni a pedofíliával nem csak félrevezető, de prevenciós szempontból káros is. Már csak azért is, mert egy hazai kutatás szerint 183 pedofil bűnelkövető közül csak kettő volt orvosi értelemben is pedofil.