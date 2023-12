Így úszd meg a milliós károkat: magyarok tízezrei vetik be a téli nyaraláson ezt a trükköt

2023 első negyedévében közel 30 százalékkal többször utaztak külföldre a magyarok az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A téli szezonban az utazók többsége Európába és főként téli sportolás miatt utazik. A legtöbben januárban utaznak a téli hónapok közül. Az Allianz előrejelzése szerint a 2023-2024-es téli szezonban tovább növekszik majd a külföldi utazások száma az elmúlt 2 év tendenciáihoz képest. A külföldi utazások során a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatokat.

A KSH statisztikái szerint idén január és március között a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 29 százalékkal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban. A külföldi országokat tekintve a legnagyobb összeget (összesen 56 milliárd forintot) Ausztriában költötték el az utazók, ami a magyarok egyik legkedveltebb úti célja, ha téli sportolásról van szó. Az Allianz Hungáriánál a kifejezetten téli sportokra kötött utasbiztosítások száma idén januárban közel 60 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, és a téli hónapok közül ebben a hónapban utaznak a legtöbben.

Az Allianz utasbiztosítási statisztikái szerint az emberek 94 százaléka Európán belül utazik télen, január és február hónapban jellemzően amiatt, hogy a téli sportoknak hódolhassanak (az utasbiztosítást kötők közel 60 százaléka). Legnagyobb arányban a 30-60 éves korosztály utazik ebben az időszakban, közülük is elsősorban a 30-45 évesek.

Az idei év minden hónapjában nőtt a külföldi utazások száma tavalyhoz képest, így az Allianz előrejelzése szerint a 2023-2024-es téli szezonban is növekedés várható.

A baleset a leggyakoribb kockázati faktor 2023.12.18. Budapest

A hagyományos téli sportokat tekintve egyértelműen a síelés és a snowboardozás a legnépszerűbbek, és leggyakrabban ezek miatt választunk külföldi terepet. Az Allianz adatai alapján a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot a téli külföldi utazások során, de a váratlan megbetegedések aránya is jelentős. Emellett az utazók gyakran veszik igénybe például a poggyászbiztosítás szolgáltatásait (például a sportfelszerelésük kapcsán), illetve az utazási segítségnyújtási szolgáltatásokat is. Szerencsére ritkább esetben van rá szükség, de amennyiben mégis, hatalmas segítséget jelent, hogy az utasbiztosítás, a választott biztosítási csomagnak megfelelő limitig, téli sportolás esetén is fedezi a helikopteres mentést, ami önmagában többmilliós költség lehet.

EZ IS ÉRDEKELHET Ősi magyar szokás szedi áldozatait 2023 végén: pillanatok alatt nagy baj lehet, ha erre nem figyelsz Naponta 24 lakás gyulladt ki tavaly decemberben, évente nagyjából 50 lakástűz keletkezik amiatt, mert valaki megfeledkezett az adventi koszorúról, nem fújta el a gyertyákat.

Ezekkel a kockázatokkal egyre többen számolnak, az elmúlt éveket vizsgálva ugyanis látszik, hogy a magyarok egyre tudatosabban utaznak, és előnyben részesítik a szélesebb körű védelmet nyújtó biztosítási csomagokat. Ezt az Allianz statisztikái szerint: a cég legmagasabb védelmet nyújtó utasbiztosítása iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt az elmúlt 5 évben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az utazás célja szerint válasszunk biztosítást

Mielőtt útnak indulunk, fontos, hogy akár az utolsó pillanatban is kössünk utasbiztosítást, hogy kedvenc téli sportunk vagy a téli nyaralás ne váljon rémálommá egy esetleges baleset, betegség vagy más káresemény miatt. Érdemes olyan utasbiztosítást választani, ami a legjobban megfelel az utazásunk céljának. Ha például Európán kívül tervezünk egzotikus utazást, annak megfelelő fedezetekkel bíró utasbiztosítást válasszunk. Ha pedig síelni szeretnénk vagy más téli sportot űzni, akkor válasszunk olyan biztosítást, ami többféle téli sportra is érvényes. Az Allianz Téli Sportok utasbiztosítás a kijelölt pályán való sportoláshoz ideális választás, például a síelésen és snowboardozáson túl szánkózásra, hótalpas túrázásra, korcsolyázásra, motoros és kutyaszánozásra, hóraftingra, valamint bobozásra is kiterjed. Ráadásul utazás előtt, akár utazás napján megköthető online, néhány perc alatt.

Azoknak pedig, akik pályán kívül, versenyen vagy funparkban szeretnek téli sportolni, alaposan utána kell nézniük a lehetőségeknek, hiszen a legtöbb utasbiztosítás ezekre nem nyújt fedezetet. Ám vannak kifejezetten ilyen célra szóló megoldások, ilyen például az Allianz Extrém Sportok utasbiztosítása.

Emellett repülős utazás esetén érdemes élni a kárbejelentés nélküli automatikus szolgáltatás lehetőségével is, ha legkésőbb az utazás előtt két nappal megkötjük az utasbiztosítást. Amennyiben a szerződéskötéskor megadjuk a menetrendszerinti légi járat számát, indulási dátumát és időpontját, valamint a bank nevét és a bankszámlaszámunkat, akkor a járat késése, törlése vagy útvonalának módosítása esetén kárbejelentés nélkül, az eredeti érkezési időponthoz képest akár 24 órán belül átutalással megkapjuk a választott biztosítási csomagnak megfelelő szolgáltatási összeget.