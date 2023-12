Ez ám az igazi lakásbiztosítás-para: félmillió magyar tud most ezzel nagyon sokat spórolni

Több biztosító és a Biztosítási Elemző Központ (BEK) által végzett előzetes kutatások alapján akár félmillió lakásbiztosítást is újraköthetnek az ügyfelek a 2024. március 1-jétől március 31-ig tartó kampányidőszakban, a lakásbiztosítási díjaik jelentős csökkenése miatt.

A BEK keddi közleményében emlékeztetett: jövő március 1-jén több mint 3 millió biztosítási szerződést, a teljes lakásbiztosítási piacot érintő biztosítóváltási kampány kezdődik, amelyre 13 biztosító, több mint 300 alkuszcég és több ezer üzletkötő készül.

Az 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatások alapján az ügyfelek csaknem 20 százaléka már hallott a kampányról, és közel harmada már most váltásra készül. A legnagyobb váltási hajlandóságot a 25-34 éves korosztálynál mérték, de a nyugdíjasok között is tízből négyen érdeklődnének egy kedvezőbb ajánlat iránt.

A váltani szándékozók csaknem 40 százaléka a magas biztosítási díjat jelölte meg váltási szándéka indokaként, több mint 30 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy biztosítója túl magas díjemelésről küldött tájékoztatót.

Bár a kampányra szóló akciós díjakat csak márciusban fogják kiadni a biztosítók, már a jelenlegi díjak között is hatalmas különbségek vannak. A BEK által végzett kalkulációk alapján legtöbbet a családi házzal rendelkezők spórolhatnak majd. A családi házak esetén a nem ritkán 80-100 ezer forintot is elérő éves biztosítási díjak akár a felükre csökkenthetők, vagyis az átlagos megtakarítás évi 40-50 ezer forint is lehet - hívta fel a figyelmet az elemző központ.

A lakásoknál az átlagdíjak valamivel alacsonyabbak, de a BEK szerint itt is elérhető 10-20 ezer forintos éves megtakarítás.

Az elemző központ kitért arra: a biztosítók versenyét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a közvetítői jutalékok csökkentésének előírásával is támogatja, és elvárja, hogy a biztosítók által így elért költségmegtakarítást a társaságok kedvezőbb díjak formájában juttassák vissza az ügyfeleknek. Ez további megtakarítási lehetőséget vetít előre.

A márciusi váltási lehetőség a hitellel terhelt lakások biztosításaira is kiterjed a biztosítások évfordulójától függetlenül, de márciuson kívül továbbra is csak évente egyszer, az évfordulón lehet majd lakásbiztosítót váltani.

Az összességében mintegy 165 milliárd forintos piacot kitevő lakásbiztosításokat eddig nagyobbrészt személyes értékesítés keretében adták el. Az ügyfelek által igénybe vett szerződéskötési csatornák megoszlása azonban márciusban megfordulhat - írta közleményében a Biztosítási Elemző Központ.