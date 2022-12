Csúnya válság készülődik Magyarországon: nagyon ráfázhat, aki nem lépett időben

A családunk anyagi biztonsága rendkívüli mértékben felértékelődött, jóval óvatosabbá váltunk pénzügyi döntéseink meghozatala során. Különösen igaz ez, ha céljaink megvalósításához hitelt szeretnénk felvenni. Ehhez képest meglepő lehet, hogy a hitellel rendelkezőknek csupán a harmada rendelkezik olyan biztosítással, amely a nehéz pénzügyi helyzetekben segítséget jelenthet. Ez hívta életre a Bankmonitor Biztonság csoportos személybiztosítást, ami jobban, testreszabottabban igazodik az igényekhez, így megfelelő választás lehet bárki számára.

Gyors és erőteljes átalakulás zajlott az elmúlt időszakban a környezetünkben. A céljaink elérését segítő olcsó hiteleket rendkívül rövid idő alatt kétszámjegyű kamatok váltották és a hitelhez jutási feltételek is érdemben szigorodtak. Mindezzel párhuzamosan a megélhetési feltételek gyors ütemben romlanak: az alacsony munkanélküliség és a bérek kiszámítható növekedésével szemben ismét gyorsuló inflációval, ezzel együtt pénzünk elértéktelenedésével kell számolnunk, miközben a gazdasági bizonytalanságban a munkahelyek megőrzése miatt is sokan aggodnak.

Ilyen környezetben természetes, hogy egyre óvatosabbá válunk pénzügyi döntéseink során. Mi történik a családunkkal egy váratlan tragédia esetén? Miből fizetjük a hitelünket, ha elveszítjük az állásunkat vagy egy hosszabb betegség miatt érdemben csökken a jövedelmünk?

Ezek a kérdések mindenkiben felmerülnek, a célokról való lemondás helyett azonban lehet, hogy jobb megoldás, ha azokat a lehetőségeket keressük, amelyek révén ezek a kockázatok mérsékelhetőek. Az NN Biztosító épp az ilyen helyzetek áthidalását segítő, a jelenlegi helyzet sajátosságaira épített hiánypótló – kizárólag a Bankmonitornál elérhető – termékkel jelent meg a piacon: a Bankmonitor Biztonság csoportos személybiztosítással.

A megoldás egy olyan online elérhető biztosítás, amely lakáshitellel, babaváró és személyi kölcsönnel rendelkezőknek nyújt komplex védelmet baj esetén. A konstrukció ötvözi a hitelfedezeti és kockázati biztosítás előnyeit, bármely okú halál, rokkantság, valamint betegség és munkanélküliség esetén szolgáltat. Mindezt a piacon elérhető egyéb megoldásokhoz képest kedvezőbb díj mellett.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy meglévő és újonnan felvett hitelre is megköthető. Azoknak is van tehát lehetőségük kockázataik mérséklésére most (utólag), akik a megelőző néhány évben, egy még jóval kiszámíthatóbb környezetben vettek fel céljaik megvalósításához kölcsönt. Ez utóbbi kör is rendkívül széles: a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján szakértőink úgy számolnak, hogy a lakossági hitelek mindössze harmadát védi valamilyen biztosítás.

Különböző biztosítási csomagok az eltérő igényekhez igazítva

Három különböző csomag érhető el a Bankmonitor Biztonság biztosításnál, az egyes lehetőségek a különböző élethelyzetben lévők igényeit elégítheti ki.

A Bankmonitor Biztonság Komplex biztosítási csomag

A Bankmonitor Biztonság Élet biztosítási csomag

A Bankmonitor Biztonság Jövedelem biztosítási csomag

Számos biztosító kínál kockázati életbiztosítást és hitelfedezeti életbiztosítást is. De mitől más, különleges az új Bankmonitor Biztonság:

Jelzáloghitel esetében orvosi vizsgálat nélkül 80 millió forint hitelösszegig választhatjuk a biztosítást.

A munkanélküliségi szolgáltatás abban az esetben is igénybe vehető, ha a biztosított munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.

Tartós táppénz vagy tartós munkanélküliség esetén akár 6 hónapon keresztül megfizeti a biztosító a kölcsön törlesztőrészletét.

A biztosítás összegét haláleset, rokkantság, tartós táppénz, vagy munkanélküliség esetén a kedvezményezettnek fizetik ki, nem a banknak.

A biztosítás online igényelhető meglévő és új hiteligény esetén is. A folyamat rendkívül egyszerű, nincs szükség orvosi vizsgálatra, elegendő a megfelelő nyilatkozatokat kitölteni. Az igénylésére kialakított online felületen egy kalkulátorral kiszámolható, hogy nagyságrendileg mennyibe kerülne az igényeidhez illeszkedő csomag, majd szakértőink segítenek abban, hogy a számodra legkedvezőbb megoldást válaszd ki. A csoportos biztosításhoz egy zárt, biztonságos online rendszeren keresztül néhány perc alatt csatlakozhatsz.

Nem éri meg kockáztatni!

A Bankmonitor szakértőinek tapasztalatai alapján a hitel iránt érdeklődők kevéssé nyitottak arra, hogy hitellel összefüggő költségeik között a váratlan helyzetekből eredő kockázatok mérséklésére lehetőséget adó termékekre költsenek. A gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy akik szánnak egy kis időt arra, hogy megismerjék, mekkora plusz költségek mellett milyen védelmet érhetnek el egy ilyen megoldás révén, sokszor átértékelik korábbi véleményüket.