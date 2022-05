Alig ismerik itthon ezt a biztosítási trükköt: pedig rengeteget lehet vele spórolni

Az MNB legfrissebb felmérése szerint a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások átlagdíja hónapról hónapra egyre kedvezőbb, mint a piaci alapú lakásbiztosítások átlagdíja. Az eddig értékesített fogyasztóbarát otthonbiztosítások immár 500 milliárd forintot meghaladó ügyfélvagyont védenek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén április végi felmérése szerint az április hónapban értékesített Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) átlagdíja 34 632 forint volt, míg a piaci lakásbiztosítások átlagdíja 45 956 forint. Az MFO termékek átlagdíja hónapról hónapra vált egyre kedvezőbbé és már közel 25 százalékkal kevesebb a piacon elérhető többi termék átlagdíjához képest, miközben az előnyösebb árért jellemzően többletszolgáltatást is nyújtanak, nem indokolt kizárások és költségek nélkül.

A fogyasztóbarát minősítést megszerzett biztosítók által eddig értékesített több, mint 13 ezer MFO szerződés 516 milliárd forintnyi ingó- és ingatlanvagyont véd fél milliárd forint díj ellenében. A Magyarországon működő összesen 13 lakásbiztosító és 1 fióktelep közül immár 8 intézmény szerezte meg MFO-minősítését. Jelenleg további 1 kérelem van elbírálás alatt az MNB-nél. Mindez azt jelenti, hogy a biztosítási piac döntő többsége elkötelezte magát a fogyasztóbarát szemlélet és termék mellett.

Idén további MFO-termékek megjelenése várható a biztosítási piacon, amelyet a jegybank által elfogadott idén februári módosítások is ösztönöznek. Ezek egy része (az eddigieken túl) további kedvezményeket és gyorsabb ügyintézést jelenthet a biztosítottaknak is. A biztosítók a módosítások következtében célzott hűség-, partner-, illetve a gyermeket nevelőknek családi kedvezményeket is kínálhatnak az MFO termékükhöz. A korábbiakhoz képest a biztosítók – a digitális folyamatok támogatása érdekében – az eddiginél egyszerűbben mérhetik fel szerződéskötés előtt az ügyfelek igényeit, természetesen úgy, hogy a megfelelő díjkalkuláció elvégzéséhez szükséges valamennyi információ továbbra is rendelkezésre álljon.

Az ügyfeleknek érdemes az évforduló előtt legalább két hónappal áttekinteniük jelenlegi lakásbiztosításukat, s egyéni igényeik alapján friss kalkulációt is elvégezni. Meglévő szerződéseiket – a feltételek szerint, de általában – 30 nappal az évforduló előtt tudják felmondani, illetve az adott biztosítón belül évfordulótól függetlenül tudnak MFO-termékre váltani. A hitelfedezeti célú otthonbiztosítások esetében az átlagdíjban jelentkező különbség hasonló, így érdemes MFO-t kérniük banki ügyintézőjüktől, közvetítőjüktől és pénzügyi tanácsadójuktól is.