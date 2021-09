Sok háztulaj nem tudja: ilyen káreseményekre is fizethet a lakásbiztosítás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy-egy lakásbiztosítás alapesetben csak az elemi károkra nyújt fedezetet, de személyre szabható más eseményekre is. A legtöbben tetőbeázásra, betöréses lopásra, túlfeszültség okozta károkra kérnek extra biztosítást, azonban őszi hónapokban néhány nem várt fullánkos vendég is megkeserítheti a biztonságunkat, irtásuk vagyonokba kerülhet és a testi épséget is sok esetben veszélyeztetik egyszerű jelenlétükkel vagy a nem szakszerű irtással.

A lakásbiztosítás megléte fontos, de a meglepetések elkerülése érdekében érdemes életkörülményeinkre szabni kiegészítő biztosításokkal – közölte a K&H. A társaságnál köthető kiegészítő biztosítások közül az indokoltak kiválasztásával nem csak a hirtelen jött kár térül meg, de azt is elkerülhetjük, hogy esetleg olyan fedezet díját is fizetni kelljen, ami egyáltalán nem életszerű. Az alap lakásbiztosítás az elemi - azaz a tűz-, a vihar-, vízkárok mellett a földrengés okozta károkra, valamint az üvegtörésre nyújt fedezetet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A K&H-nál a legtöbben betöréses lopásra és rablásra, túlfeszültség okozta károkra, valamint a tetőbeázásra vonatkozó kiterjesztést kérik. Ugyancsak népszerű a bejárati ajtók zárcseréjére, a bankkártya-, illetve a különböző személyi okmányok cseréjének költségtérítésére vonatkozó fedezet is. A kiegészítő biztosításokkal az ügyfelek maguk dönthetik el, hogy pontosan milyen eseményre szeretnének biztosítást kötni, így gyakorlatilag személyre szabhatják a konstrukciókat – mondta Kaszab Attila, a biztosító vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: „A K&H évről évre finomhangolja lakásbiztosítási termékét, így emeltük a kártérítési limiteket és bővült a biztosítható vagyontárgyak palettája, illetve a kiegészítő biztosítások sorában például olyan helyzetre is kínálunk megoldást, mint a darázsfészek irtás költségeinek megtérítése.” Továbbá a munkáltatótól a járvány miatt elterjedt otthoni munkavégzésre átvett számítástechnikai eszközök károsodását is téríti a biztosító abban az esetben, ha ügyfeleik rendelkeznek kiegészítő felelősségbiztosítással, illetve a kár időpontjában biztosító ügyfélportál szolgáltatói szerződéssel. A cég a múlt évben egy-egy alkalommal átlagosan 70 ezer forintot fizetett ki kártérítésként a lakásbiztosítások esetében, amit az idei átlagos kárkifizetés már közel 23 százalékkal meghalad. Az idei év viharai jócskán megtépázták a magyar lakosság ingatlanjait, illetve az egyre népszerűbb kiegészítő biztosítások kárkifizetései is emelhették az átlagot – tette hozzá Kaszab Attila. Lakásfelújításkor se feledkezzünk meg a biztosításról Nemcsak a kiegészítő biztosításokat érdemes rendszeresen megnézni, hanem azt is, hogy mekkora értékre szól a biztosítás. Különösen fontos ez most, hogy elindult az állami lakásfelújítási program, így sokan korszerűsítik ingatlanjukat, ez pedig sok esetben jelentős értéknövekedéssel jár. Előfordulhat, hogy a munkálatok befejezése után alulbiztosítottá válik az ingatlan. Éppen ezért a felújítással párhuzamosan a meglévő lakásbiztosítási szerződést is érdemes aktualizálni a megfelelő értékre.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK