Figyelmeztet a rendőrség húsvétkor: ez egy konyak, ez a jogsid volt + videó

Egyetlen pohár konyak, de még egy sör se fér bele akkor, ha valaki látogatni indulna autóval - valaki vagy iszik, vagy vezet. A rendőrség természetesen fokozottan ellenőriz egész hosszú hétvégén.

Ötletes, és ezzel együtt végtelenül egyszerű kampányban figyelmezteti a sofőröket a rendőrség arra, hogy még húsvétkor is zéró tolerancia van az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetéssel kapcsolatban - vettük észre a rendőrség Instagram-oldalán.

A videóban egy rendőr mutatja be először egy pohár konyakot, majd megmutatja azt a szondát is, amellyel a rendőrség az ünnepi hétvégén fokozottan ellenőrzi az autóvezetőket. Ezután azt mondja, hogy a szonda már egy pohár konyak után is 0,3 ml-t mutat, ami természetesen túl sok, hiszen 0,0 a kívánatos érték. Aztán a sofőr vezetői engedélye következik:

Ez a jogsid - volt

- mondja a videóban a rendőr, utalva arra, hogy az ittas sofőröktől akár a helyszínen elvehetik a jogsit. A videó itt tekinthető meg: