Akár 1,5 millió forintot is érhet egy régi motor, csak tudni kell, hol lehet eladni

A Simson motorok iránti kereslet Németországban az egekbe szökött, köszönhetően a nosztalgiafaktornak és egy különleges jogi kiskapunak, amely lehetővé teszi, hogy a régi NDK-s modellek akár 60 km/órás sebességgel is közlekedjenek. Ezek a járművek a német piacon több millió forintot is érhetnek.

A KGST-országokban gyártott Simson motorok különösen értékessé váltak mostanra, különösen Németországban, ahol egyes példányokért akár 1,5 millió forintot is megadnak. A nosztalgia mellett a német szabályozás is jelentős szerepet játszik ebben az áremelkedésben. Az NDK-s gyártású Simsonok különleges jogi státusza lehetővé teszi, hogy ezek a járművek akár 60 km/órás sebességgel is közlekedhessenek, míg a legtöbb segédmotoros kerékpárra csupán 45 km/órás korlátozás vonatkozik.

Ezt a szabályozást a német újraegyesítést követően is megőrizték, így a 1992. február 28-a előtt forgalomba helyezett Simsonok a régi szabályozás szerint maradhattak, míg az újonnan gyártott vagy más országokból származó modellek már nem élvezhetik ezt az előnyt - írja a vezess.hu