Boldog boldogtalan el akarja most sózni ezt a gépjárművet: vajon jó pénzt fizetnek mostanság érte?

A jó idő beköszöntével kilőtt az érdeklődés a használt motorbiciklik iránt, és látszólag ebben a kategóriában kevésbé árérzékenyek is a vásárlók. Egy friss adatsor elemzésével pedig az is kiderül, hogy mely márkák és modellek a legnépszerűbbek, beleértve a szóban forgó kétkerekűek átlagárait is.

A Használtautó.hu aktuális adatait, vagyis a telefonos megkeresések számát megvizsgálva egyértelmű a japán motorkerékpárok dominanciája: a legkeresettebb márkákat tartalmazó toplista élén a Honda, a Yamaha és a Suzuki áll. Ezeken kívül még többek között a Piaggio, a Harley-Davidson és a Vespa is befért a top 10-be - írják friss közleményükben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ha pedig a modelleket nézzük, kicsit árnyaltabb az összkép: ott a BMW R 1200 GS, a Suzuki DL 650 és a BMW R 1250 GS állnak a képzeletbeli dobogó legfelső fokain. Eközben a legmagasabb, 7,9 millió forintos átlagáron a legutóbb említett BMW modellhez, míg legalacsonyabb, 395 ezer forintos átlagáron pedig az Aprilia SR50-es robogóhoz lehet hozzájutni. „A jó idő érkeztével tavalyhoz hasonlóan idén is egyértelműen növekedett a motorokkal kapcsolatos aktivitás az oldalunkon. Mindez keresleti és kínálati oldalon is megjelenik: telefonos megkeresések tekintetében év elejéhez képest több mint 15, hirdetésszámok tekintetében pedig 30-35%-os ugrás látható” – emelte ki Horváth András, a Használtautó.hu szakértője. Zúgolódik az autópiac Ha nem is motor, de a közelgő jogszabályváltozások miatt sok konnektoros hibrid és hatótávnövelős villanyautó tulajdonosa azon töpreng, hogy most adják-e el autójukat, vagy várjanak. A zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények megszűnése jelentős anyagi hatással lehet a tulajdonosokra 2026-tól. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a használt motorokon túl a használt autók piaca is élénkül, igaz a preferenciák alapján idén hiába „csupán” 10 év a keresett (így vágyott) autók átlagéletkora, ha a jelenlegi pénztárcamérethez mégis a már bőven nagykorú, csaknem 20 éves modellek állnak legközelebb. Ez pedig nem túl szívderítő.

Címlapkép: Getty Images

