Pokoli pénzért dobják piacra Magyarországon az új Porsche 911-et: hiába, a luxusért perkálni kell

Debütál a Porsche 911 GTS sorozat plug-in hibrid változata Magyarországon, a kezdő ár több mint 70 millió forint lesz - írja a hvg.hu

A Porsche Magyarországon bemutatta a 911 GTS sorozat első plug-in hibrid változatát, amely több mint 70 millió forintos kezdőárral debütál. Az új modell az 911 GTS széria sportos hagyományait és hibrid technológiáját egyesíti, lenyűgöző teljesítményt és csökkentett károsanyag-kibocsátást kínálva. Az új GTS-t egy 3.0 literes, 6 hengeres benzinmotor és egy villanymotor hajtja, amelyek együttesen 590 lóerős teljesítményt nyújtanak, lehetővé téve, hogy a jármű kevesebb mint 3,5 másodperc alatt érje el a 100 km/órás sebességet.

A plug-in hibrid GTS megjelenésével a Porsche tovább bővíti környezetbarát kínálatát, célzottan azokat az autósokat megcélozva, akik egyaránt értékelik a klasszikus sportautó élményt és a modern technológiai újításokat. Az elektromos hatótáv egy töltéssel 50 km, ami lehetővé teszi a mindennapi rövidebb utak tisztán elektromos módban történő megtételét.

Dúlnak az indulatok az autóiparban

Ha már a hibrid, és teljes elektromos autókról beszélünk, érdemes kitérni arra is, mekkora valóságos árháborút indítottak a kínai gyárak többek között Magyarországon is. Ebből pedig elég nagyot profitált az MG, de mások is. Mégis, május hónapban azért stabilan tartotta magát itthon első helyen a Toyota, míg második helyen a Volkswagen, harmadikon pedig a Suziki futott be.