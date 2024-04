Magyarországon is megjelent a Tesla újabb nagy dobása: ez végleg eldöntheti az autóháborút?

Április 13. óta tagsági modellt vezet be a Tesla minden Supercharger hálózati ügyfele számára. Az elektromos járművek tulajdonosai tagsággal kedvezményes feltöltési díjakat érhetnek el és természetesen a Tesla tulajdonosok automatikusan tagok. Mától a Supercharge havi tagsági díja alacsonyabb áron a korábbi 5 000 HUF/hóról 4 000 HUF/hóra csökken.

A Tesla a mai napon új éves tagsági lehetőséget is bevezet 40 000 HUF/év áron, ami 16%-os kedvezmény a havi tagsághoz képest. Az éves tagság a Supercharger felhasználók számára is hozzáférést biztosít a tagsági díjakhoz. A feltöltés tagság nélkül továbbra is elérhető marad az összes elektromos járművezető számára elérhető állomásokon, míg a feltöltési díjakat továbbra is rendszeresen frissítik.

Az aktív tagsággal rendelkező ügyfelek automatikusan csökkentett havi díjat kapnak, vagy válthatnak éves tagsági csomagra. A Tesla alkalmazást frissíteni kell a 4.32-es vagy újabb verzióra. Jelenleg több mint 14 000 Supercharger áll rendelkezésre 30 európai országban, több mint 1 100 helyen. A hálózat több mint 70%-a jelenleg nyitva áll a nem Tesla járművek számára, és a közeljövőben további Superchargerek kerülnek beépítésre.