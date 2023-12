Kiszámoltuk: ennyi lesz a benzin és a gázolaj literára a január 1-jei adóemelés után Magyarországon

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik péntektől. Előbbi 8, a gázolaj pedig 6 forinttal drágul majd literenként. Így már az is kiszámolható, mennyi lesz az üzemanyagok átlagára a január elsején életbe lépő adóemelés után.

A Brent típusú olaj árának emelkedése miatt a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik péntektől - írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében bruttó 8 forinttal nő az ár, míg a gázolaj esetében bruttó 6 forintos emelésre kell készülni.

Az, hogy ez miként jelenik meg majd a kiskereskedelmi árakban, az bizonytalan, a portál az alábbi átlagárakra számít az év utolsó péntekén:

95-ös benzin: 570 Ft/liter

Gázolaj: 593 Ft/liter

Ráadásul hétfőn már élesedik a jövedéki adó emelése is, ennek következtében mindkét üzemanyagfajta kb. 41 forinttal lesz drágább január 1-jén, mint december 31-én volt. Ha a portál által becsült átlagárakat hozzáadjuk, akkor ennyi lehet a benzin és a gázolaj átlagára január 1-től:

95-ös benzin: 611 Ft/liter

Gázolaj: 634 Ft/liter

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.