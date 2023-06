Hivatalos: jönnek az új pályamatricák, ennek rengeteg magyar autós örülhet

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlése szerint bevezetik Magyarországon is az egynapos autópálya-matricákat, bár a részleteket még nem dolgozták ki. Ez nagy változást hozhat a magyar autósok számára - írja a Világgazdaság. A szaktárca közlése szerint az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve által megszabott bevezetési határidő 2024. március 25-e. A lap szerint az egyelőre nem ismeretes, hogy ennek átültetése a magyar útdíjrendszerbe pontosan mikor esedékes.

Jelen pillanatban sem az egynapos használati jogosultság ára, sem a hazai bevezetés pontos dátuma tekintetében nem született még döntés – közölte az ÉKM. A márciusi dátumot úgy kell értelmezni, hogy addig csak opcionális az egynapos matrica bevezetése. Mivel az egynapos jogosultság lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, aligha vezetik be a tagállamok a határidőt megelőzően. Ugyanakkor a tranzitforgalom számára fontos lesz ez a változás az egész EU-ban.

Magyarországon jelenleg a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos, amelynek az ára jármű-kategóriánként változik, de összességében a 2750-től a 8000 forintos sávig mozog. Ennél jóval olcsóbb lenne az egynapos jogosultság, így az államoknak nem fogja megérni, viszont az egynapos matrica bevezetése kötelező, vagyis elkerülhetetlen, hogy Magyarországon is bevezessék.

Már azt is lehet tudni, hogy az árak hogyan alakulhatnak, az Eurovignetta irányelvben lefektették a díjszabás kereteit: a személyautók (D1) esetében a fő szabály szerint az ár nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Magyarországon jelenleg a D1-es kategóriában az éves engedély 49 190 forintba kerül, ha idén valóban 15 százalékos lesz az éves infláció, akkor 2024-ben az éves engedély ára 56 568 ezer forintra is emelkedhet. Ennek 9 százaléka 5091 forint lenne, ennyibe kerülhetne az egynapos matrica. Természetesen lehetséges, hogy az útdíjak nem fognak ilyen mértékben emelkedni, és akkor kevesebbe kerülhet majd az egynapos matrica is.