Kevés magyar autós ismeri ezt az egyszerű trükköt: súlyos pénzeket foghat meg, aki ezt bevállalja

Egy ökölszabály szerint a nyári gumikat húsvéttól októberig kell használni, utána ismét téli gumira kell váltani. Most azonban ezt a periódust a tavaszi tél egy kicsit eltolta, sokan csak április vége felé is kapcsolnak. Ha nem akarsz sorban állni a gumisnál, és rengeteg pénzt kifizetni, akkor akár otthon is elintézheted a kerékcserét, már ha felnin van. A német autóklub összeszedte a fontosabb tudnivalókat: mindig ellenőrizni kell a gumiabroncsok álapotát, stabil, hidraulikus emelőt ajánlott használni és még megannyi minden. Mutatjuk, mire kell különösen figyelni!

Komoly költséget jelent 2023-ban a gumicsere Magyarországon: mint korábban kiderült, akár 15 százalékkal is többet kell fizetni idén tavasszal a műhelyekben, mint tavaly. A drágulást az infláció, a rezsiárak emelkedése és az alapanyagárak növekedése okozza - erre pedig a gumisoknak nincsen ráhatása. A Pénzcentrum szrekesztőinek tapasztalatai szerint nem ritka, hogy darabonként már 4-5 ezer forintért rakják fel a kerekeket úgy, hogy azok felnin vannak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Így pedig sokan elgondolkodhatnak azon,otthon magukrendezik inkább a dolgot. Ha erre adjuk a fejünket, mindenekelőtt fontos, hogy a megfelelő eszközöket szedjük össze a művelethez. A Német Autóklub (ADAC) szerint mindenképpen kell otthon tartanunk ehhez egy stabil emelőt, drótkefét. Ezek mellett jó ha van otthon doboz a csavaroknak, vagy ha van kerékőrünk, akkor annak a kulcsához, és egy megfelelő minőségű nyomatékkulcsot is ajánlott beszerezni. Ugyan az autókhoz többnyire gyárilag jár emelő,de ha rendszeresen mi magunk intéznénk a kerékcserét, akkor érdemesebb valami komolyabb, hidraulikus szerkezetet venni. Kerékcsere előtt mindig ellenőrizni kell a csavarokat: azok meneteinek és az érintkezési felületeknek tisztának és rozsdamentesnek kell lenniük. Ha nem azok, akkor ezen könnyen segíthet egy drótkefe. A németek viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a csavarokra semmilyen kenőanyagot nem szabad felvinni! Mielőtt nekiállunk, a gumiabroncsokat ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e. A minimális profilmélység 1,6 mm, de a németek téli abroncshoz azonban négy, nyári gumihoz három millimétert ajánlanak, ha ez alatt van, akkor már inkább ne tegyük fel a kereket még egy szezonra. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Kerékcsere lépésről lépésre Az egyszerűség kedvéért az ADAC lépésről lépésre is levezette, miként kell otthoni körülmények között kereket cserélni. Húzd be a kéziféket , és tedd egyesbe az autót, vagy az automata választót "P" helyzetbe

Először lazítsd meg a kerékanyákat, vagy csavarokat körülbelül negyed fordulattal

Helyezd az emelőt a megfelelő emelési pontra az alvázon. Ez egy vastagabb, megerősített rész, ami elbírja a megemelt kocsi súlyát

Emeld fel a járművet, amíg el nem éri a megfelelő magasságot

Csavard ki teljesen a kerékanyákat

Távolítsd el a kereket és helyezd a jármű alá.

Az előző szezonban az első tengelyen lévő abroncsokat a hátsó tengelyre kell tenni, és fordítva. Így a futófelület a lehető legegyenletesebben kopik

Egyes gumiabroncsok irányított kialakításúak. Ezt a gumiabroncs oldalfalán lévő nyílról lehet felismerni, ami a forgásirányt mutatja. Csak a megadott gördülési irányban szabad feltenni ezeket!

Az új kerék felszerelése előtt tisztítsd meg az érintkezési felületeket, és ellenőrizd a féktárcsákat és a fékbetéteket

Tedd fel az új kereket, és kézzel húzd meg az összes kerékanyát, majd egy kicsit húzz rá a kerékkulccsal

Engedd le az autót úgy, hogy az abroncs éppen érintse a talajt

Húzd meg keresztben a kerékanyákat jó szorosra. Itt nagyon óvatosnak kell lenni, be ne szakadjon a menet

Jelöld meg az eltávolított kerekek abroncsait a futófelületen, például zsírkrétával ("JE" a "jobb első", "BH" a "bal hátsó" stb.). Így legközelebb tudni fogod, melyik kerül előre és hátra - ugye, fordítottan kell feltenni, mint ahogy az előző évben volt Ennyire egyszerű, de ne felejtsük el ezek után a keréknyomást is ellenőrizni, kb. 50 kilométer megtétele után pedig húzzunk még egyet a csavarokon! Az ADAC ezek mellett még azt is ajánlja, hogy különböző profilmélységű abroncsok esetén a nagyobb mintázatmélységgel rendelkező abroncsok mindig a hátsó tengelyre kerüljenek.

Címlapkép: Getty Images

