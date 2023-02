Új kúthálózat tarolja le Magyarországot, mindenkinek aláígér: retteghet a Mol, Shell, OMV?

Minden nagy riválisa alá ígér áraival a nemrégiben a magyar piacon is megjelent Orlen. A lengyel olajcég 143 töltőállomást üzemeltet Magyarországon.

Minden nagy hazai kúthálózatnak aláígér a nemrégiben Magyararországon is megjelent Orlen. A VG körképe szerint a lengyel cég a 95-ös benzin literjét mindenütt 607 forintért, a normál gázolajét pedig 617 forintért mérte. Ezek az árak minden nagy riválisénál (Mol, Shell, OMV) alacsonyabbak.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, decemberben jelentették be, hogy megérkezett a magyar piacra a lengyel óriáscég, amely a Lukoil kútjait vette át, és a Mol is adott át nekik töltőállomásokat. A vállalat Csehországban 430 töltőállomással piacvezető pozíciót tölt be. A csoport Szlovákiában 91-re, Magyarországon pedig 143-ra fogja növelni töltőállomásai számát, s ezáltal mindkét piacon a négy legnagyobb szereplő egyike.