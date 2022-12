Ez eldőlt: új, gigaméretű útépítést jelentett be Szijjártó Péter, itt örülhetnek a magyar autósok

Megkapta az engedélyt Bukarestben a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolat létrehozása Magyarország és Románia között, ami rendkívül fontos, ugyanis az összeköttetés javítása mindenkinek hasznára válik - jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági ás Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az idei év utolsó kormányüléséről bejelentkezve arról számolt be, hogy magyar oldalon az M44-est hosszabbítják Békéscsabától az országhatárig, Romániában pedig a már korábban kijelölt határmetszési ponttól Nagyszalontáig vezető gyorsforgalmi út kapcsolódik majd az Arad-Nagyvárad autópályába.

A miniszter üdvözölte a román kormány előző napi döntését, és hangsúlyozta, hogy mindent meg fognak tenni a lehető leggyorsabb megvalósítás érdekében. Kiemelte, hogy a magyar hatóságok már elkészítették a térség fejlesztési tervét, és elmondta, hogy a határellenőrzési infrastruktúrát a román fél építi a saját oldalán, az erről szóló államközi megállapodást valamikor majd tavasszal fogják aláírni.

Magyarország és Románia fontos partnerei egymásnak minden szempontból, a határátkelés lehetőségének még gyorsabbá, még kulturáltabbá és sűrűbbé tétele mindkét országnak érdeke

- szögezte le.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy 2010-ben egyetlen gyorsforgalmi útkapcsolat sem volt Magyarország és Románia között, mára kettő működik, a harmadik pedig épül csengeri átkelési ponttal, az M49-es út meghosszabbításával, és most jóváhagyták a negyediket is. Hangsúlyozta, hogy az összeköttetések bővítése jelenleg különösen fontos, miután az Európai Unió egy tagállami vétó következtében ismét elutasította a szomszédos ország felvételét a schengeni övezetbe. Mint közölte, ez magyar érdek is lett volna, ugyanis tíz olyan határátlépési pont is van, amely kizárólag hétvégén tud nyitva tartani az ellenőrzési infrastruktúra hiányossága miatt, s ezeket csatlakozás esetén korlátlanul megnyithatták volna.

Ha két ország között az összeköttetések sűrűbbek, akkor az jobb a két országnak, mindkettő profitál belőle

- fogalmazott a miniszter.