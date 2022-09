Ez az áremelés nem csak a céges kocsikra tartozik: ha itt a tél, rengeteg magyar autós fizethet

Elképesztő drágulásra kényszerülhetnek a magyar autókereskedések: a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke többek között arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy két héttel ezelőtt még a gáznál általánosságban hétszeres árakról tudt, de ezen a héten már volt olyan kereskedő, akinek 15,5-szeres ajánlatot adott a szolgáltató. A kérdés tehát az, hogy egy-egy adott cégnek mikor sikerült energia-megállapodást kötni az egyes szolgáltatókkal. Ilyen helyzetben pedig az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke is úgy véli, biztos, hogy az energiaárakat valamilyen mértékben minden szerviz, és minden kereskedés szerepeltetni fogja az árazásában.

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége már elkezdte felmérni, hogy miként érinti a szektort a rezsiárak emelkedése, és vizsgálják, hogyan lehetne „tompítani a helyzet élét”. Gablini Gábor, a szervezet elnöke a Pénzcentrumnak arról beszélt, a működési költségek már most is igen komoly szélsőértékek között mozognak a különböző autókereskedések esetében:

„Ez nagyban függ attól is, hogy az adott cégnek sikerült-e korábban valamilyen hosszabb távú megállapodást kötnie az energiaszolgáltatóval. Két héttel ezelőtt még a gáznál általánosságban hétszeres árakról tudtunk, de ezen a héten már volt olyan kereskedő, akinek 15,5-szeres ajánlatot adott a szolgáltató”

- számolt be az elnök, aki szerint több vállalatnál már nem is forintban, hanem euróban vannak meghatározva a rezsi-kondíciók, sőt, olyan autókereskedés is van, amelynek az eurós kifizetés mellett még ráadásul a tőzsdei árakhoz van kötve a gázszámlája. "Persze, előfordulhat, hogy ezzel az árazással még ők járnak a legjobban, ha esetleg bezuhanna a gázár. De ez egyelőre korántsem így van”– magyarázta Gablini Gábor.

Van, ami pótolhatatlan

A munkaerő megtartása prioritás, még akkor is, ha télikabátban kell ülni a szalonban

-jelentette ki az elnök. Mivel az ágazat nagy energiafogyasztó, évek óta napirenden van a szereplőknél, hogy hogyan kellene csökkenteni a rezsiszámlákat. A nagyobb márkakereskedések, hálózatok még külön tanácsadókkal is konzultálnak erről: a márkakereskedői zöldítési program évek óta zajlik, egyre több épületen vannak napelemek, a szalonokban geotermikus energiával, hőszivattyúval fűtenek, energiatakarékos megoldásokkal világítanak - sorolta.

Bár a gázfogyasztás a fűtés és a melegvíz esetében is drasztikusan csökkenthető, de például a fényezőfülkék esetében ezt nem lehet megtenni -így itt a rezsidíjaknak valamilyen szinten bele kell épülniük az önköltségbe. Még ha a legkorszerűbb technológiával is dolgoznak az autófényezők, akkor is borzasztóan sok energiát igényel a folyamat. De hangsúlyozom: ez csak a fényezésre vonatkozik, a márkakereskedések egyébként nem terveznek költség-ellentételező áremelést

-húzta alá. Gablini Gábor arról is beszélt, hogy vizsgálják az ügyfelek magatartását, és ha lehetséges, akkor a kereskedések nyitvatartási rendje is változhat:

a szalonok vélhetően felül fogják vizsgálni a nyitvatartási időt, és a nap végéből 1-2 órát lecsípnek, ha abban az idősávban amúgy sincs nagy ügyfélmozgás – vagy adott esetben a hétvégi nyitvatartási időn változtatnak. Megnézzük, hol van az a kompromisszum, ahol kevesebbet kell például világítani, de a változás nem zavaró az ügyfeleknek.

A GÉMOSZ elnöke hozzátette, hogy Nyugat-Európában is rezsispórolást írtak elő az autószalonoknak, és ott is elfogadták a helyzetet az ügyfelek. A hazai márkaképviseletek is igyekeznek elkerülni, hogy „vészhelyzeti üzemmódban” működjenek.

Mi vár még ránk a rezsihorror közepette?

"Az elmúlt időszakban mindenki megpróbálta alternatív módon megoldani az energiaellátását" - mondta a Pénzcentrum kérdésére Knezsik István, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke. Mint kiemelte, a rezsicsökkentés eddig sem vonatkozott az autókereskedőkre és a szervizekre.

A szakember is arról beszélt, hogy a piaci szereplők már jó ideje igyekeznek átállni az alternatív energiaforrásokra, és minimalizálni a gáz- és áramfogyasztást. Hiszen ezekre a vállalkozásokra nem vonatkozott a rezsicsökkentés, mindig is a piaci árat fizették az energiáért.

Biztos, hogy mindenki racionalizálni fog: a nagy légterű kiállítótereket borzasztó sok energiába kerül kifűteni, így itt érdemes lehet lejjebb tekerni a termosztátot. Viszont az autószerelő nem fog -10 fokban dolgozni, és a gépeket, eszközöket sem lehet leállítani. A költségeknek egy része egészen biztosan meg fog jelenni a rezsióradíjakban is, de hogy mikor, és mekkora mértékben, erre a kérdésre ma még nehéz válaszolni

- magyarázta Knezsik István. Emlékeztetett, hogy például Ausztriában, ahol már jó ideje szintén elszálltak az energiaárak, a márkaszervizek 120-150 eurós (kb. 48 ezer - 60 ezer forintos) rezsióradíjat kérnek az ügyfelektől - persze, hozzátartozik, hogy ott a bérek is magasabbak, mint itthon.

Biztos, hogy az energiaárakat valamilyen mértékben minden szerviz, és minden kereskedés szerepeltetni fogja az árazásában. Nincs mit tenni, nincs máshová hárítani, mert hidegben például nem lehet tisztességes munkát végezni

- hívta fel a hazai autósok figyelmét Knezsik István