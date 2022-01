A magyar kutakra is begyűrűzhet a kazah helyzet: 480 forint alatt aligha lehet majd tankolni

A kazahsztáni helyzet miatt az olaj ára több mint 4 százalékot emelkedett néhány nap alatt. Arra számíthatunk, hogy a benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedni fog, melynek következtében a hét közepén a benzinkutak eladási árai is felkúsznak 480 forintos szintre

A kazahsztáni helyzet miatt az olaj ára több mint 4 százalékot emelkedett néhány nap alatt. A hét eleji 78 dollárról most 81,78 dolláros szinten áll, de járt 83 dollár közelében is – írta a Holtankoljak.hu. Az emelkedés annak ellenére következett be, hogy a kőolajat exportáló (OPEC) országok megállapodtak a kitermelés további növelésében.

A portál szerint egy dolog segíthet abban, hogy a hazai üzemanyagárak ne túl jelentősen emelkedjenek: a forint árfolyama. Az most a dollárral szemben közel 3 százalékos emelkedést produkált a héten, az aktuális árfolyam pedig 315 forint.

Ennek ellenére arra számíthatunk, hogy a benzin és a gázolaj beszerzési ára is emelkedni fog, melynek következtében a hét közepén a benzinkutak eladási árai is felkúsznak 480 forintos szintre a legtöbb helyen.