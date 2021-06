Vége lehet valaha a Vitara uralmának? Ezek a magyarok kedvenc autói 2021-ben

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

A Suzuki Vitara uralma megdönthetetlennek látszik a magyar autópiacon, de a második legnépszerűbb típus, az SX4 S-Cross ezüstérme már korántsem ennyire biztos. A Datahouse friss adataiból ugyanakkor kiderült, hogy összességében nehéz lesz megszorongatni a japán márkát az idei évben: már most nagyon elhúztak a második helyezett Toyota volumenéhez képest. A legnépszerűbb hazai modellek között több hétszemélyes autó is akad, amelyekre a 2,5 milliós állami támogatást is igényelhetik a nagycsaládosok.

Egyre jobban kezd leszakadni a 2019-es forgalomba helyezési volumentől a magyar autópiac: májusra már majdnem 25 százalékkal kevesebb személyautó állt forgalomba a Datahouse adatai szernit, mint két évvel ezelőtt, összességében pedig 12,4 százalékos lemaradásban van a szektor az utolsó békés évhez képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tavalyi szintet nem nehéz megugrani, hiszen pont egy évvel ezelőtt volt az autópiac emlékezetes K.O.-ja: 2020-hoz képest idén májusban mintegy 65 százalékkal több személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, összességében pedig már 17,8 százalékkal múljuk felül a 2020-as évet. A márkák versenyét öt hónap után elég magabiztosan a Suzuki vezeti 7860 autóval, bő 2600 darabos lemaradással második a Toyota, mialatt a Ford már 5000 alatti darabszámmal a harmadik lett. A top 5-be befért még a Skoda (3842 db), illetve a KIA (3609 db). Ami a volumenek változását illeti: a 15 legtöbbet forgalomba helyező gyártó közül szinte mindegyik jelentősen tudta növelni forgalomba helyezéseit a tavalyi mélyrepüléshez képest. A Suzuki iszonyúan belehúzott (+130%), de a Jeep is nagyot ment tavalyhoz képest (+112%). 50 százalék felett csökkent viszont az Opel és a Renault, de jelentős, 25 százalékos mínuszt könyvelhetett el a Volkswagen is 2020 első öt hónapjához képest. Ráhúztak a Suzukira a trónövetelők A legtöbbet forgalomba helyezett modellek toplistájának első két helyezettje nem nagy meglepetés: a Suzuki Vitara elég jelentős előnnyel vezet az SX4 S-Cross előtt (3727 db és 2750 db). Viszont az ezüstéremre bejelentkezett a Fiat 500-as is, amely kevesebb mint 100 darabos lemaradással áll a harmadik helyen. 2000 darab felett jár még a Dacia Duster is, a hatodik helyen peig feltűnik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának egyik kedvence, a Ford Tourneo Costum, melyből 1563 darab kapott magyar rendszámot május végéig. Összességében nagyjából ennyi érkezett két másik, hétszemélyesként is rendelhető modellből, a Dacia Lodgyból és a Toyota Proace City Versoból is. A top 10-be még befért egy harmadik Suzuki is, hiszen a Swiftből 1139 állt forgalomba idén, ami pont a 10. helyre elég. Címlapkép: Suzuki

