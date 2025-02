Kiderült az igazság a csernobili robbanásról: megmérték a sugárzást, itt vannak a részletek

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pénteken bejelentette, hogy nem emelkedett meg a sugárzás szintje a csernobili erőműnél azt követően, hogy robbanás miatt megrongálódott az egyik reaktort védő szarkofág teteje.

Korábban írtunk róla, hogy egy orosz dróntámadás következtében súlyosan megrongálódott a csernobili atomerőművet védő betonszarkofág. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy a NAÜ illetékesei folyamatosan végzik a méréseket, hogy kiderüljön: juthatott-e radioaktív sugárzás a levegőbe.

A kiadott tájékoztatás szerint csütörtök éjjel 1 óra 50 perc körül a NAÜ helyszíni megfigyelői a csernobili telephelyen robbanást hallottak az egykori atomerőmű 4-es reaktorának maradványait védő új betonszarkofágnál, ahol tűz is keletkezett.

Az X közösségi médiaportálon is közzétett tájékoztatás szerint a NAÜ-megfigyelőket arról tájékoztatták, hogy egy drón csapódott be a szerkezet tetejébe. A szarkofágon belül, illetve azon kívül továbbra is normális szintű a sugárzás mértéke - derül ki a közlésből.