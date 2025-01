Az orosz külügyminiszter-helyettes, Alexander Gruskó a TASZSZ hírügynökségnek adott nyilatkozatában kategorikusan elutasította Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét. A diplomata hangsúlyozta, hogy ez a kérdés kulcsfontosságú elem az Ukrajnával való esetleges megállapodásban, és Oroszország nem fog békét kötni, ha a szövetség felveszi soraiba az országot - tudósított a Portfolio.

Gruskó kijelentette: "Számunkra ez kulcsfontosságú eleme az Ukrajnával történő esetleges megállapodásnak. Ez a konfliktus egyik fő oka. Nemcsak garanciákat kérünk arra, hogy Ukrajnát soha ne engedjék be a NATO-ba, de ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ez a szövetség alapelvévé váljon."

Az orosz külügyminiszter-helyettes véleménye szerint Ukrajna NATO-tagsága meggátolna minden békefolyamatot és bármilyen biztonsági rendszer létrehozását is. Hozzátette, hogy egyes NATO-tagállamok is egyetértenek ezzel az állásponttal.

Gruskó párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a 2008-as grúziai események között. Emlékeztetett arra, hogy akkor a NATO Grúziát is be akarta venni tagállamai közé, de az orosz beavatkozás véget vetett ennek a törekvésnek. Véleménye szerint ahogy a NATO visszavonta ígéretét Grúzia esetében, ugyanezt megteheti Ukrajnával kapcsolatban is, ellenkező esetben soha nem lesz fenntartható béke a régióban.

A háború kezdete óta Oroszország következetesen próbálja elérni, hogy Ukrajna ne lehessen a NATO tagja. Bár a megtámadott ország sokáig ragaszkodott ehhez a célhoz, az elmúlt hónapokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már arról kommunikált, hogy hatékony biztonsági garanciákért cserébe hajlandók lennének lemondani a NATO-csatlakozásról.