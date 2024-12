Ezek a nemzetközi hírességek hunytak el 2024-ben: Alexej Navalnij, Alain Delon, Maggie Smith, és Donald Sutherland is távozott

2024-ben számos nemzetközileg ismert és elismert személyiség távozott, akik maradandó hatást gyakoroltak a világra, és akik Magyarországon is sokak számára ismerősen csengtek. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a nemzetközi hírességeket, tudósokat, művészeket és politikusokat, akiknek halála különösen fájó veszteség volt idén.

2024-ben számos nemzetközileg elismert híresség, művész, sportoló és politikus távozott az élők sorából, akik életük során jelentős hatást gyakoroltak a kultúrára, tudományra és közéletre. Ezek az emberek generációkon átívelő munkájukkal formálták a világot, ikonikus szerepeikkel, alkotásaikkal vagy politikai tevékenységükkel váltak maradandóvá. A veszteségek között olyan nevek szerepelnek, mint Maggie Smith, a Harry Potter filmek legendás professzorának megformálója, Alain Delon, a francia filmművészet örök sztárja, vagy éppen Quincy Jones, aki a popzene meghatározó alakja volt.

Az emlékezés jegyében most összegyűjtöttük azokat a személyiségeket, akik nemcsak globális szinten, hanem Magyarországon is ismert és elismert alakok voltak. Művészetükkel, teljesítményükkel vagy közéleti szereplésükkel inspirálták a magyar közönséget is. Közülük többen generációk bálványai, kulturális ikonok vagy politikai és sportéletük meghatározó szereplői voltak, akikre mindig emlékezni fogunk. Az ő életművük és hatásuk továbbra is része marad a kollektív emlékezetnek, még akkor is, ha már nem lehetnek közöttünk.

A 2024-ben elhunyt nemzetközi hírességek

, Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb belföldi ellenfele, 47 évesen hunyt el egy sarkvidéki börtönben. Liam Payne , a világszerte népszerű brit fiúbanda, a One Direction tagja, 31 éves korában halt meg Buenos Airesben, egy szállodai erkélyről való leesés következtében.

, a világszerte népszerű brit fiúbanda, a One Direction tagja, 31 éves korában halt meg Buenos Airesben, egy szállodai erkélyről való leesés következtében. James Earl Jones, a színpadon és filmvásznon is emblematikus színész, aki a Star Wars Darth Vaderének hangját adta, 93 évesen hunyt el.

a színpadon és filmvásznon is emblematikus színész, aki a Star Wars Darth Vaderének hangját adta, 93 évesen hunyt el. Shannen Doherty, az 1990-es évek népszerű televíziós sorozata, a Beverly Hills, 90210 sztárja, 53 évesen halt meg.

Quincy Jones, aki olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Count Basie és Frank Sinatra, és Michael Jacksonnal való együttműködéseivel átalakította a popzenét, 91 évesen hunyt el.

, a brit színpad és filmvászon ikonikus színésznője, akit többek között a Harry Potter filmekből és a Downton Abbey-ből ismerhetünk, 89 évesen halt meg. Tito Jackson, az ikonikus The Jackson 5 alapító tagja, 70 évesen hunyt el.

O.J. Simpson, az amerikai futballsztár és színész, akit 1995-ben szenzációs perben mentettek fel volt felesége meggyilkolásának vádja alól, 76 éves korában halt meg.

az amerikai futballsztár és színész, akit 1995-ben szenzációs perben mentettek fel volt felesége meggyilkolásának vádja alól, 76 éves korában halt meg. Chita Rivera, a Broadway legendája, aki megalkotta Anita szerepét a West Side Story-ban, 91 évesen hunyt el.

Roberto Cavalli, az olasz divattervező, aki állatmintás dizájnjairól vált ismertté, 83 évesen halt meg.

Willie Mays, az amerikai baseball legendája, aki sokoldalú képességeiről volt híres, 93 évesen halt meg.

Roger Corman, az amerikai kis költségvetésű mozik mestere, 98 évesen hunyt el.

Donald Sutherland, a kanadai színész, aki olyan filmekben bűvölte el a közönséget, mint az Éhezők viadala, 88 évesen halt meg.

a kanadai színész, aki olyan filmekben bűvölte el a közönséget, mint az Éhezők viadala, 88 évesen halt meg. Peter Higgs, a brit Nobel-díjas fizikus, akinek elmélete a még nem észlelt részecskéről megváltoztatta a tudományt, 94 évesen hunyt el.

, a brit technológiai nagyvállalkozó, aki megalapította az Autonomy szoftvercéget, és évekig küzdött a cég értékének mesterséges növelésére vonatkozó vádak ellen, 59 éves korában halt meg, amikor jachtja elsüllyedt Szicília közelében. Norman Jewison, a Forró éjszakában, a Holdkórosok és a Hegedűs a háztetőn című filmek kanadai rendezője, 97 évesen halt meg.

Rebecca Cheptegei, ugandai olimpiai maratonfutó, 33 évesen halt meg, miután barátja felgyújtotta Kenyában.

Sven-Göran Eriksson, a karizmatikus svéd futballmenedzser, aki első külföldiként irányította az angol válogatottat, 76 évesen hunyt el.

Ethel Kennedy, aki jelen volt, amikor férjét, Robert F. Kennedyt 1968-as elnöki kampánya során meggyilkolták, 96 éves korában halt meg.

, a francia színész, aki milliók szívét hódította meg, akár gyilkost, akár gengsztert, akár bérgyilkost alakított, 88 évesen hunyt el. Alberto Fujimori, a korábbi perui elnök, aki az 1990-es években gazdasági növekedést ért el, de később emberi jogi visszaélések miatt bebörtönözték, 86 évesen halt meg.

A hírességek mellett két ismert, radikális iszlamista vezető is elhunyt 2024-ben, a közel-keleti konfliktusokban. Yahya Sinwar, a 2023. október 7-i izraeli támadásokért felelős Hamasz vezetője, 62 éves korában halt meg Gázában. Sayyed Hassan Nasrallah, aki évtizedeken át vezette a Hezbollahot, egy izraeli légicsapás során halt meg.