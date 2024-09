Elhunyt James Earl Jones, Darth Vader eredeti hangja

Elhunyt 93 éves korában James Earl Jones amerikai színész, akinek a hangján szólalt meg Darth Vader a Star Wars-filmekben - közölte hétfőn ügynöke, Barry McPherson.

A hollywoodi sztár a Disney filmstúdió 1994-ben készült Az oroszlánkirály című filmjében Mufasát szólaltatta meg, de sok hangoskönyvön dolgozott és a CNN bejelentkezése, az "This is CNN" (Ez a CNN) is az ő hangján vált ismertté. Pályafutása alatt számos elismerésben részesült, több Emmy- és Tony-díjat vehetett át, Grammy-díja is volt és tiszteletbeli Oscar-díjjal is kitüntette az amerikai filmakadémia. Az 1931-ben született Jones gyerekkorában dadogott, de később az egész világ megismerte a hangját, amiben kétségtelenül a Star Wars főgonoszának, Darth Vadernek a szinkronizálása játszotta a legnagyobb szerepet. Ugyanakkor mire George Lucas Star Wars-univerzumának első filmje, 1977-ben elkészült, Jones már a színpadon és a filmvásznon is ünnepelt színész volt.

A sötét nagyúr hangját az első trilógia után 2005-ben A Star Wars III. rész - A Sith-ek bosszúja című epizódban, kilenc évvel később a Star Wars Lázadók első részében, valamint a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történetben is megszólaltatta. 1968-ban a The Great White Hope című színdarabban nyújtott alakításáért Tony-díjat kapott, majd 1970-ben, a darab Jefferson utolsó menete című filmes adaptációjáért Golden Globe-díjjal is jutalmazták játékát. A legjobb színész Tony-díját a Kerítések című drámáért vehette át ismét, majd 2017-ben a Tony-életműdíjjal koronázták meg színészi pályafutását. Legismertebb filmjei között szerepel az Amerikába jöttem, amelyben Eddie Murphyval játszott, és a Conan, a barbár is, amelyben Arnold Schwarzeneggerrel forgatott. Emmy-díjait a Hőhullám (1991) és a Gabriel's Fire (1990-91) című televíziós produkciókért kapta.

Grammy-díját pedig a Great American Documents felvételeiben nyújtott közreműködéséért vehette át. Szakmai elismerései mellett az amerikai Kongresszus Művészeti Érdemérmével és a Kennedy Kulturális Központ díjával is kitüntették. A Jones halála után kiadott nyilatkozatában George Lucas, a Star Wars atyja "hihetetlen színésznek", valamint "művészetében és szellemében is egyedülálló hangnak" nevezte Jonest, hangsúlyozva, hogy "csodálatos emberi lény volt". "Mélységet, őszinteséget és értelmet adott minden szerepének" - írta Lucas hozzátéve, hogy a barátainak és rajongóinak egyaránt hiányozni fog. Jones emlékét a hollywoodi sztárok közül a Star Wars-filmekben Darth Vader fiát, Luke Skywalkert alakító Mark Hamill is felidézte közösségi médiás posztjában.

"Nyugodj békében, apa" - írta. A Drót című sorozat sztárja, Wendell Pierce "a művészet, a tisztesség, a kreativitás és a méltóság élő megtestesülésének" nevezte az X-en közzétett bejegyzésében. Mint hozzátette: "James Earl Jones az egyetlen ok, amiért színész lettem". "Egy nagyszerű szellem és határtalan, egyedi hang hagyott itt minket" - írta az X-en George Takei, a Star Trek sztárja Jones emléke előtt tisztelegve. A Walt Disney Co. nevében Bob Iger vezérigazgató fejezte ki részvétét Jones családjának. Közleményében kiemelte, hogy a csaknem 200 filmben és tévés produkcióban szereplő színész "kitörölhetetlen nyomot hagyott a közönség nemzedékeiben".